Goldman Sachs retoma mesa de negociação de criptomoedas

O Goldman Sachs reiniciou sua mesa de negociação de criptomoedas e começará negociando contratos futuros de bitcoin ​​para clientes na próxima semana, disse uma fonte da empresa à Reuters.

A equipe fará parte da divisão de Global Markets do banco nos EUA, disse a fonte. A mesa faz parte das atividades do Goldman Sachs dentro do setor de ativos digitais, que também inclui projetos envolvendo a tecnologia blockchain e moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês), afirmou a fonte.

Como parte desse trabalho, ainda segundo a fonte ouvida pela reportagem, o banco também está explorando opotencial para um fundo de bitcoin negociado em bolsa e emitiu um pedido de informações para explorar a custódia de ativos digitais.

A retomada da mesa ocorre em meio a um interesse crescente por instituições em bitcoin, que disparou mais de 470% desde o ano passado. A criptomoeda é vista por investidores e por algumas empresas como uma proteção contra a inflação.

Embora seu preço tenha aumentado significativamente no último ano, o bitcoin permanece altamente volátil. A moeda virtual atingiu cotação de 58 mil dólares em 21 de fevereiro e depois teve queda de 25%, antes de recuperar parte do prejuízo alguns dias depois.

O Goldman Sachs criou um balcão de criptomoeda pela primeira vez em 2018. Na ocasião, o preço do bitcoin estava caindo de níveis recordes, reduzindo o interesse dos investidores em moedas digitais. Desde então, a infraestrutura de mercado para bitcoin e outras grandes criptomoedas amadureceu significativamente, com muitas instituições financeiras estabelecidas, incluindo a Bolsa de Chicago (CME), a Intercontinental Exchange e a Fidelity, que oferecem produtos e serviços ligados a esse mercado.

