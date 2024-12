Cripto é “macrotendência de décadas” que não vai acabar em 6 meses, diz sócio do BTG

Em 2024, o bitcoin e as criptomoedas tiveram um ano “explosivo” e recheado de recordes. O mercado de US$ 3,5 trilhões de dólares viu o bitcoin ultrapassar a Meta, a prata e a Saudi Aramco para se tornar o sétimo ativo mais valioso do mundo. No Brasil, o BTG Pactual segue otimista para 2025.

“Tivemos um ano muito positivo para a indústria, regulação está avançando e agora irá avançar nos EUA também. Sempre falo que não temos inovação sem regulação, e agora isso está acontecendo. Vai ser muito positivo, dado o tamanho do mercado americano”, disse André Portilho, head de Digital Assets do BTG e responsável pela Mynt, plataforma cripto do banco.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Expectativas para 2025: governo Trump

Boa parte do otimismo para o próximo ano está no governo de Donald Trump, recém-eleito como presidente dos Estados Unidos. O governo do novo presidente pode abrir as portas para uma regulação mais amigável aos criptoativos na maior economia do mundo. A vitória do candidato, que se autointitulou “criptopresidente”, já foi responsável por uma alta expressiva no mercado, levando o bitcoin acima do marco dos US$ 100 mil.

Além disso, 2024 foi um ano marcado pela adoção institucional das criptomoedas, através da aprovação dos ETFs de bitcoin e de ether à vista nos Estados Unidos. Dessa forma, gigantes como a BlackRock entraram para o time das criptomoedas. Larry Fink, CEO da gestora, classifica o bitcoin como o “ouro digital”. Uma visão semelhante foi compartilhada por Jerome Powell, presidente do Federal Reserve.

“Estamos muito otimistas, acredito que estamos em um ponto de inflexão, em que temos gente grande entrando no mercado”, disse Portilho durante sua participação no programa Morning Call Crypto, apresentado por Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG.

“Pensando em termos de desenvolvimento, 2024 foi o melhor ano da indústria cripto”, disse Josa durante o programa, disponível na íntegra no YouTube.

“Pouca gente tem, pouca gente entende”

Embora o mercado de criptomoedas tenha avançado de forma expressiva em 2024, ainda há espaço para crescer de acordo com André Portilho. Além disso, a tendência otimista para as criptomoedas não deve acabar tão cedo.

“Cripto como um todo, bitcoin mais especificamente, pouca gente tem, pouca gente entende e quem tem, tem pouco. Então por mais que os preços estejam esticados, o processo é muito longo e não vai terminar em seis meses. É uma macrotendência de décadas e a gente segue otimista. Mas é gestão de risco em primeiro lugar. É preciso, fundamentalmente, entender qual é o seu objetivo, seu investimento e o estômago para ter consistência em longo prazo”, concluiu o head de Digital Assets e sócio do BTG Pactual.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok