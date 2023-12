Criminosos roubam mais de R$ 1,5 bilhão em criptomoedas em novembro e batem recorde

A indústria de criptomoedas registrou em novembro o pior mês deste ano, até agora, para roubos, golpes e explorações envolvendo ativos digitais. Os criminosos conseguiram embolsar US$ 363 milhões (pouco mais de R$ 1,5 bilhão, na cotação atual) em novembro, de acordo com dados de uma empresa de segurança de redes blockchain.

Cerca de US$ 316,4 milhões foram obtidos como resultado de explorações, enquanto os empréstimos relâmpagos causaram US$ 45,5 milhões em prejuízo e US$ 1,1 milhão foi perdido em golpes de retirada de fundos, afirmou a CertiK em uma publicação divulgada na última quinta-feira, 30, no X, antigo Twitter.

Os maiores golpes observados em novembro ocorreram na Poloniex e na HTX/Heco Bridge, com perdas de US$ 131,4 milhões e US$ 113,3 milhões, respectivamente. O terceiro maior golpe teve como alvo uma única vítima, que perdeu US$ 27 milhões em um ataque de phishing.

Enquanto isso, o ataque à corretora descentralizada de criptomoedas KyberSwap resultou em perdas de US$ 45 milhões e foi responsável por quase todos os danos causados por ataques de empréstimos relâmpago em novembro.

O total mensal superou o recorde anterior de US$ 329 milhões, estabelecido em setembro, e que foi causado principalmente pelo ataque hacker de US$ 200 milhões contra a Mixin Network.

Até o final de novembro, cerca de US$ 1,7 bilhão já havia sido perdido em explorações, golpes de saída e ataques de empréstimos relâmpagos no acumulado de 2023. Isso representa 54% do total de criptomoedas roubadas em todo o ano de 2022, quando US$ 3,7 bilhões foram desviados. Em 2021, US$ 1,7 bilhão em perdas foram registrados, de acordo com a CertiK.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Efeitos dos golpes no mercado

Em comentários recentes ao Cointelegraph, Ronghui Gu, um dos fundadores da CertiK, argumentou que realizar uma auditoria de contratos inteligentes padrão não é mais suficiente para garantir a segurança nos dias de hoje. Ele enfatizou que os ladrões continuam encontrando novas e criativas formas de explorar protocolos e fazer vítimas.

Golpes de SIM Swap e as vulnerabilidades de multi-assinaturas estão entre as armadilhas à segurança mais populares entre os criminosos. E explorações dessa natureza estão impedindo a adoção de criptoativos, acredita Christian Seifert, pesquisador da empresa de segurança Forta Network, que também concedeu uma entrevista ao Cointelegraph.

"Imagine você perder todas as suas economias porque a agência do seu banco foi arrombada durante a noite. Você não faria transações bancárias lá", comentou. Esses incidentes "afugentam" potenciais usuários que estariam dispostos a adotar o espaço da Web3, disse Jerry Peng, analista de pesquisa da empresa de análise da Web3 0xScope, em uma nota recente ao Cointelegraph.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok