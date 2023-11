Corretora de criptomoedas perde R$ 240 milhões em ataque e hacker propõe negociação

A corretora descentralizada de criptomoedas KyberSwap foi vítima nesta semana de um ataque hacker que resultou na perda de cerca de US$ 48 milhões (R$ 240 milhões, na cotação atual) em fundos de clientes. Entretanto, o responsável pelo roubo afirmou que quer negociar um retorno dos ativos.

A própria exchange confirmou o ataque nas redes sociais, com os administradores do projeto informando que a rede "sofreu um incidente de segurança. Como medida de precaução, aconselhamos todos os usuários a sacarem imediatamente os seus fundos. Nossa equipe está investigando diligentemente a situação e nos comprometemos a mantê-los informado com atualizações regulares".

Na publicação, a corretora não informou o valor específico de criptomoedas que foi roubado pelo ataque. Mas dados de redes blockchain apontam que a quantia inclui US$ 20 milhões na criptomoeda da Arbitrum, US$ 15 milhões da Optimism e US$ 7 milhões da ether.

Especialistas disseram nas redes sociais que o ataque não parece ter sido causado por algum erro no sistema de aprovação de autorizações no projeto, indicando que o roubo pode ter sido feito a partir de um ataque direto na rede de liquidez de ativos da corretora.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Negociação com as vítimas

Pouco depois do ataque, um usuário que se identificou como o responsável pela ação enviou uma série de mensagens para os administradores do projeto a partir de pequenas transações enviadas para a corretora. Nas mensagens, ele indica que está interessado em negociar a devolução dos fundos.

Segundo ele, "as negociações vão começar nas próximas horas, depois que eu estiver completamente descansado". Em outra transação, ele ainda perguntou "como está Ontário nesta época do ano", indicando que ele sabia em que cidade os responsáveis pela corretora de criptomoedas viviam.

Dados da plataforma DeFiLlama indicam que, atualmente, a KyberSwap possui um total de US$ 22,2 milhões em fundos depositados. O valor é significativamente inferior aos US$ 80 milhões reportados antes do ataque, indicando que as perdas envolveram tanto o roubo quanto saques de clientes.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok