Criadora do Bored Ape capta US$ 450 mi com Coinbase, FTX e outros gigantes

A Yuga Labs, empresa que detém os direitos de algumas das maiores coleções de NFTs da história, como Bored Ape Yatch Club e CryptoPunks, anunciou nesta terça-feira, 22, a primeira rodada investimento na companhia, que captou US$ 450 milhões com gigantes do mercado cripto e levou a avaliação da empresa para US$ 4 bilhões.

Entre os investidores desta que foi a primeira rodada da startup estão a Animoca Brands, a Coinbase, a FTX e a MoonPay. Segundo a empresa, o capital vai ser utilizado para contratar mais pessoal, além do desenvolvimento de seu próprio metaverso.

O projeto de universo virtual, chamado de Otherside, vai ser um MMORPG, sigla para massively multiplayer online role-playing game, ou "jogo massivo de multiplayer online", com o objetivo de se conectar com o universo mais amplo dos NFTs. A proposta é criar um “mundo interoperável” que é “gameficado” e “completamente descentralizado”, disse Wylie Aronow, um dos cofundadores do Bored Ape. A empresa não deu uma data para o lançamento do jogo.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS — Yuga Labs (@yugalabs) March 19, 2022

Segundo a CEO da Yuga Labs, Nicole Muniz, a empresa está trabalhando com “alguns estúdios diferentes” para desenvolver o Otherside. O jogo não será exclusivo para detentores dos famosos e caros NFTs da marca, e outros projetos devem conseguir se incluir dentro dele. “Estamos abrindo a porta para o que pode ser descrito como um jardim com muros e dizendo ‘todos são bem-vindos’”, completou Nicole.

O principal apoiador da rodada foi a Andreessen Horowitz, que já investiu anteriormente em startups como OpenSea, Dapper Labs e Coinbase. “Para mim, a Yuga Labs, combinada com essas outras empresas de Web3, são um importante contraponto a empresas como a Meta”, disse Chris Dixon, responsável pela divisão de cripto da investidora. “Existe um futuro distópico onde a Meta é o provedor dominante de experiências digitais, e todo o dinheiro e controle vai para ela”, completou.

Na semana passada, a Yuga Labs lançou o ApeCoin, token recebido por detentores da coleção de macacos entediados, que se tornou em poucos dias o mais negociado entre as crypto whales, ou seja, as maiores carteiras da rede Ethereum.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok