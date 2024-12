Como bancos se preparam para o Drex e superapp: a visão do Bradesco

"A economia tokenizada é um caminho sem volta", afirmou Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, durante participação especial no podcast Future of Money. No bate-papo conduzido por Mariana Maria e João Pedro Malar, descubra os bastidores dos testes do Drex, a moeda digital brasileira, e do superapp, inovação que faz parte dos planos do Banco Central para o país.

Com tantas mudanças acontecendo em alta velocidade, será que as instituições financeiras estão prontas para transformar a jornada do cliente? E mais: como engajar os usuários e repetir o sucesso do Pix? Assista ao vídeo ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

