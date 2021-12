Como analisar uma criptomoeda? 5 passos para não perder dinheiro

Quem acompanha o mercado de criptomoedas sabe que o que não faltam são opções de moedas digitais para investir. Afinal, desde que a primeira delas foi criada, em outubro de 2008, o número de novos ativos digitais em circulação não parou de crescer.

Para ter uma ideia, se forem considerados os projetos que foram interrompidos, estima-se que cerca de 16.000 criptoativos tenham sido criados entre 2014 e 2021, de acordo com dados da CoinGecko.

Dados compartilhados pela CoinGecko revelam que aproximadamente 16.000 criptoativos foram criados nos últimos seis anos e meio

Hoje, a agregadora de dados CoinMarketCap (uma das maiores referências em dados do setor) soma mais de 10.000 criptomoedas listadas. Mas, com novos projetos surgindo em uma velocidade cada vez mais rápida, o número de pessoas mal intencionadas por trás de alguns deles também tende a aumentar.

É o caso, por exemplo, das chamadas Pirâmides Financeiras — esquemas fraudulentos que prometem lucros exorbitantes em um curto espaço de tempo em troca de (falsos) investimentos em criptomoedas. E que podem levar a enormes perdas patrimoniais.

Existem também os ativos que surgem como uma espécie de brincadeira (caso das criptomoedas baseadas em memes, por exemplo) e que acabam tomando uma grande proporção no mercado — quando, na verdade, não apresentam soluções para problemas do mundo real e, portanto, representam um risco maior para os investidores.

Nesse cenário, saber diferenciar os bons projetos daqueles que não passam de brincadeiras ou golpes financeiros bem camuflados é extremamente importante. Mas, afinal, o que é preciso levar em conta na hora de avaliar uma criptomoeda?

Para responder a essa pergunta, conversamos com o especialista em criptomoedas da EXAME Invest, Felipe Dantas. Durante esta semana, ele está participando do curso gratuito Segredos dos Pré-Lançamentos de Criptomoedas, no qual ensina tudo que o investidor precisa saber sobre criptos antes de começar a operar neste mercado.

A pedido da EXAME Invest, o especialista listou cinco perguntas que você deve se fazer antes de começar a investir no setor. Veja abaixo quais são elas.



1. Qual é o objetivo do projeto?

O primeiro passo é entender a finalidade do projeto que sustenta a criptomoeda em que se pretende investir. “Criptoativos são mais do que moedas. Eles possuem objetivos para o uso da tecnologia blockchain, e avaliar se esse objetivo faz sentido é o primeiro passo”, diz.

Na prática, isso significa que o investidor precisa conhecer a fundo a história, as características e os propósitos daquele produto antes de optar por colocá-lo em sua carteira.

Para exemplificar, podemos fazer um comparativo entre o bitcoin (maior e mais importante criptomoeda do mercado) e a dogecoin (que viralizou no ano passado após ser citada por Elon Musk no Twitter).

Enquanto o bitcoin foi apresentado à sociedade por meio de um artigo bem estruturado, onde seu criador explicava detalhadamente os objetivos e o funcionamento do sistema; a doge foi lançada como uma piada e, segundo um de seus criadores, sem nenhum propósito por trás. “Eu lancei tudo junto, sem qualquer expectativa ou plano. Demorou cerca de 3 horas para fazer”, escreveu Billy Markus em um post no Reddit.

2. Quem está por trás?

Assim como entender os objetivos do projeto, conhecer seus desenvolvedores também é uma etapa fundamental do processo de análise de criptomoedas. Procure entender quem é a equipe por trás do projeto, avaliando também seu histórico e credibilidade no universo cripto.

Além disso, também vale observar e conversar com pessoas que já fazem parte daquela comunidade. Como elas costumam acompanhar os projetos de perto, podem ajudar a ter uma ideia sobre condições atuais e projeções futuras da criptomoeda em questão.

Confira, no vídeo abaixo, como o especialista coloca isso em prática ao avaliar criptogames — os criptoativos ligados aos jogos em blockchain.

3. Existem investidores que já ajudam no desenvolvimento do projeto?

Ainda que não seja um fator determinante, o fato de grandes investidores estarem interessados no desenvolvimento de um projeto de criptomoedas pode ser um forte indicativo de que ele é sólido e confiável. Por isso, Dantas sugere que investidores novatos busquem entender se grandes fundos de investimento já estão de olho naquele projeto antes de investir.

4. Quem são os parceiros?

Cientes da crescente relevância do setor dos criptoativos para a economia global, algumas das maiores empresas do mundo já começaram a associar suas marcas às criptomoeadas por meio de parcerias e investimentos na evolução da tecnologia.

Google, Microsoft e Nvidia são apenas alguns exemplos de gigantes do mercado que marcam presença no mundo cripto atualmente, ajudando a reforçar a credibilidade de determinados projetos.

5. Será que essa cripto está cara?

Por fim, Dantas ressalta a importância de avaliar o preço atual da moeda em que se pretende investir. “Compare o valor atual com a máxima histórica para verificar se você está comprando no maior preço. Também é importante comparar o valor de mercado com os concorrentes no mundo cripto”, finaliza o especialista.

