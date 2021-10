Com o mercado de criptomoedas em queda, saiba no que vale a pena investir

Por Lucas Costa*

Chainlink (LINK/BTC)

O criptoativo da Chainlink está sendo negociado próximo de 0,00047425BTC, caindo mais de 15% na última semana. No gráfico diário, temos o teste de um importante nível de suporte do fundo anterior em 0,00045376BTC. O preço trabalha abaixo da média móvel de 21 períodos (linha azul nos 0,00051040BTC), mostrando pressão vendedora. É importante que o criptoativo se mantenha acima dos 0,00045375BTC nos próximos dias, aumentando a força do suporte citado. O cenário de novas altas só se torna viável caso o preço volte a trabalhar acima da média móvel de 21 períodos, o que sugere teste do topo anterior em 0,00067540BTC.

-

Polkadot (DOT/BTC)

A cripto Polkadot caiu cerca de 5,60% em relação à semana anterior, mas a pressão compradora volta pro ativo, que já é negociado a 0,00071280BTC. O gráfico diário mostra o rompimento de uma figura de triângulo (linha azul escuro) próximo da média móvel de 21 períodos, sinalizando uma nova possibilidade de alta. A tendência de curto prazo segue de alta, reforçada pela barra do dia 13 de outubro. O cenário dos próximos dias é de novas altas, caso o topo dos 0,00084140BTC, com alvos em 0,00098150BTC e 0,00105053BTC.

-

Uniswap (UNI/BTC)

A Uni caiu aproximadamente 17,90% na última semana e testa região de suporte no fundo dos 0,00041740BTC. No gráfico diário, temos o início de uma lateralidade e a formação de topos mais baixos, indicando indecisão. O preço trabalha abaixo das médias móveis, o que demonstra pressão vendedora. O cenário dos próximos dias se encontra indefinido, enquanto não houver drivers fundamentalistas na criptomoeda que impulsionem movimento.

-

Binance Coin (BNB/BTC)

A criptomoeda da Binance caiu significativamente na última semana, mas segue em recuperação e hoje é negociada a 0,008270BTC. O gráfico mostra falha de rompimento do fundo anterior dos 0,0075BTC (conforme observado em diversos outros criptoativos). As próximas resistências se encontram na média móvel de 200 períodos em 0,009110BTC e topo anterior em 0,0101BTC. As próximas sessões podem ter uma retomada em V do ativo, visto a forte reação compradora no teste do fundo anterior.

-

Cardano (ADA/BTC)

A Cardano segue seu movimento de correção forte e negocia em 0,00003825BTC. No gráfico diário, temos as regiões de retração de Fibonacci (faixas de correção de um movimento anterior) em relação à última pernada de alta, com topo em 0,00006265BTC e fundo em 0,00003090BTC, para determinação de suportes da queda. O preço testa a retração de 76,4% de Fibonacci e média móvel de 200 períodos, que devem atuar como forte suporte. A nossa expectativa é de lateralidade próximo desse nível de preço, que é fundamental para sustentação da tendência de alta do criptoativo.

-

Ripple (XRP/BTC)

A Ripple segue em queda, chegando a desvalorizar cerca de 9,30% nas últimas duas semanas, e é negociada a 0,00001975BTC. O gráfico diário mostra uma lateralidade próximo da retração de 76,4% de Fibonacci, importante nível de suporte de correções profundas. O cenário dos próximos dias se encontra indefinido, enquanto ainda temos uma predominância de pressão vendedora.

-

Polygon (MATIC/BTC)

A multi-chain Polygon caiu mais de 15% na última semana, sendo cotada a 0,00002221BTC. No gráfico diário, a criptomoeda testa o suporte dos 0,00002121BTC. Observamos o preço trabalhando distante da média de 21 períodos, sugerindo um retorno à mesma. O cenário de curto prazo é de uma tendência de queda, ainda que possa ter correções nos próximos dias para as resistências da média móvel de 21 períodos em 0,00002445BTC e média de 200 períodos em 0,00002690BTC.

-

Solana (SOL/BTC)

O criptoativo Sol da rede Solana tem uma semana mais lateralizada, com correção após a forte alta do mês de agosto. No gráfico diário, a tendência segue de alta com a formação de topos e fundos ascendentes. As retrações de Fibonacci, que servem para identificar as possíveis regiões de correção de preço se encontram em 0,00227BTC (61,8%) e 0,0016BTC (76,4%). Acreditamos na sustentação nas regiões de retração citadas, para levar a uma retomada da tendência anterior.

-

Axie (AXS/BTC)

O criptoativo da plataforma Axie Infinity teve uma forte valorização de 12% na última semana. No gráfico diário, a tendência é de forte alta, sinalizada pela inclinação da média móvel de 21 períodos. O cenário dos próximos dias é de retomada da pressão compradora, com um belo movimento de correção na retração de 61,8% de Fibonacci do movimento anterior. O rompimento dos 0,003265BTC aciona uma figura de pivô de alta, com alvo em 0,004112BTC e 0,0045310BTC.

-

Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

