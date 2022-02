Com a guerra, demanda por criptomoedas dispara na Ucrânia

No contexto de uma invasão russa em andamento, o preço do USDT, uma stablecoin – ou criptomoeda estável – lastreada em dólar, chegou a 36,97 grívnia na Kuna, corretora cripto ucraniana, nesta quinta-feira, 24. A grívnia (UAH) é a moeda oficial da Ucrânia, e o volume total de negociação de todas as criptomoedas na mesma corretora totalizou cerca de US$ 4,5 milhões nas últimas 24 horas.

Durante o mesmo período, dados da XE indicaram que o valor máximo que a grívnia atingiu foram 29,89 unidades da moeda por dólar norte-americano. Em outras palavras, a taxa de conversão para USDT foi muito maior do que a das típicas transações de conversão para dólares.

No momento, o par de negociação UAH/USDT está avaliado em 32,10 grívnia na Kuna, em comparação com a taxa de câmbio de 29,80 para trocar unidades de grívnia por dólares. Isso indica um prêmio implícito de 7,7% para o USDT.

Além da Kuna, o USDT é negociado em outras corretoras, como a Binance. No entanto, dados da Binance Ucrânia sugerem que o USDT também é negociado com um prêmio de mais de 7% em relação à grívnia ucraniana.

Na manhã desta quinta-feira, o Banco Nacional da Ucrânia anunciou que havia fixado a taxa de câmbio da grívnia, limitado saques de dinheiro em bancos e suspendido a emissão de dinheiro eletrônico, aquele utilizado em operações de internet banking. Quando uma nação define a taxa de câmbio de sua moeda, um mercado alternativo se desenvolve rapidamente, onde os consumidores negociam moedas estrangeiras com base em taxas que refletem as condições econômicas reais.

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, o fundador da Kuna, Michael Chobanian, que também atua como presidente da Associação do Blockchain da Ucrânia, disse que a corretora está operando normalmente e os bancos ainda estão funcionando, apesar das interrupções. Chobanian descreveu que seu país está em estado de "guerra em tempo integral", e lançou um fundo de criptomoedas para ajudar instituições de caridade que auxiliam as Forças Armadas e o governo ucraniano em sua resistência contra a invasão russa. "Vamos torcer pela paz, mas se você quer a paz, precisa se preparar para a guerra", disse Chobanian.

