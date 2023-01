Cocriador do Facebook acusa CEO de maior fundo cripto de fraude com clientes

Cameron Winklevoss, cofundador da corretora de criptomoedas Gemini e um dos responsáveis por idealizar o Facebook, escreveu uma nova carta aberta ao conselho do Digital Currency Group, ou DCG, dizendo que o CEO da companhia, Barry Silbert, é “inapto” para administrar a empresa.

Na carta, publicada nesta terça-feira, 10, Winklevoss afirmou que Silbert e a Genesis Global Capital – uma subsidiária do DCG – foram responsáveis por uma fraude que atingiu os mais de 340 mil usuários que faziam parte do programa Gemini Earn, um serviço de renda fixa oferecido pela exchange.

A nova carta se seguiu a um apelo feito em 2 de janeiro pelo Twitter diretamente a Silbert, no qual o cofundador da Gemini disse que a Genesis devia US$ 900 milhões à corretora de criptomoedas, acusando o CEO de se esconder “atrás de advogados, banqueiros de investimento e processos legais".

De acordo com Winklevoss, a Genesis emprestou mais de US$ 2,3 bilhões para a Three Arrows Capital, um movimento que acabou deixando um buraco de US$ 1,2 bilhão na empresa quando o fundo de investimentos faliu em junho de 2022.

Winklevoss afirmou que Silbert, o DCG e a Genesis orquestraram “uma estratégia cuidadosamente elaborada baseadas em campanhas mentirosas ”começando em julho de 2022 em um esforço para mostrar que o DCG injetou os fundos na Genesis.

“Não há caminho a seguir enquanto Barry Silbert permanecer como CEO do DCG”, escreveu Winklevoss. “Ele provou ser incapaz de administrar o DCG e se mostrou relutante e incapaz de encontrar uma solução com os credores que seja justa e razoável. Como resultado, a Gemini, agindo em nome de 340.000 usuários do Earn, solicita que o Conselho remova Barry Silbert do cargo de CEO".

A Gemini é uma plataforma de negociação e empréstimos de criptomoedas criada pelos irmãos Tyler e Cameron Winklevoss, que acusam Mark Zuckerberg de ter plagiado a ideia deles ao criar o Facebook. Já Barry Silbert é responsável por um dos maiores conglomerados do mundo cripto, que inclui a Genesis, o fundo de bitcoin Grayscale - o maior do mercado - e a TradeBlock.

