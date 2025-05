Citi: stablecoins vão ser maiores que o mercado cripto e farão parte das finanças convencionais

O Citi divulgou um relatório nesta segunda-feira, 12, em que afirma que as stablecoins vão crescer e superar todo o resto do mercado de criptomoedas, se tornando parte das finanças tradicionais. O banco acredita ainda que esses ativos vão substituir o dólar em alguns usos.

O relatório aponta um cenário favorável para essas criptomoedas, que tradicionalmente são pareadas a outros ativos, como o dólar. Nesse cenário, as stablecoins devem ser cada vez mais usadas em áreas como pagamentos e transferências de remessas internacionais.

A projeção do Citi é que os próximos cinco anos serão marcados por uma forte expansão do segmento. Eventualmente, o banco espera que a capitalização de mercado das stablecoins supere a capitalização de todas as outras criptomoedas disponíveis para investidores.

Outra previsão do banco é que as stablecoin vão ser usadas para substituir alguns investimentos internacionais e domésticos em dólar. Elas também deverão ser utilizadas na composição de liquidez de curto prazo dos bancos, junto com outros ativos.

"Estamos analisando a integração de stablecoins no que é chamado de economia convencional. Por exemplo, as stablecoins poderiam ser a fonte de caixa para ativos financeiros tokenizados ou para pagamentos de PMEs e grandes empresas", explica o Citi.

Ainda segundo o banco, "o dólar, e em menor grau o euro, tem esse tipo de status de moeda internacional. As stablecoins permitem que pessoas em todo o mundo detenham dólares ou euros de forma fácil e de baixo custo", o que cria um cenário favorável para a adoção.

A projeção do Citi é que o mercado de stablecoins vai atingir uma capitalização entre US$ 1,6 trilhão - seu cenário base - e US$ 3,7 trilhões - seu cenário mais otimista - até o ano de 2030. O avanço da regulação e a adoção institucional vão ser os maiores determinantes para a concretização dessas projeções.

O relatório do Citi se soma a um conjunto de projeções otimistas sobre as stablecoins que têm sido compartilhadas nos últimos meses. A expectativa é que a adoção desses ativos dê um salto no curto prazo, em especial das criptomoedas pareadas ao dólar.

