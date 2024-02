Citi anuncia projeto de tokenização em parceria com blockchain Avalanche

O Citi, um dos principais grupos bancários do mundo, revelou na última quarta-feira, 14, que concluiu uma etapa inicial de um projeto de tokenização de fundos privados. A iniciativa é uma parceria com as empresas Wellington Management e WisdomTree, além do blockchain Avalanche.

Em um comunicado, o banco explicou que concluiu a chamada "prova de conceito" do projeto, testando o potencial da tecnologia blockchain e os possíveis impactos no mercado ao adotar a tecnologia. Para isso, foi utilizada uma rede de testes da Avalanche.

Segundo o comunicado, o Citi identificou que "as capacidades de contratos inteligentes podem proporcionar novas funcionalidades e eficiências operacionais, que atualmente não estão disponíveis para ativos tradicionais".

"Estas novas funcionalidades poderão permitir que as instituições de compra e venda se envolvam com a infraestrutura de registro distribuído com baixo risco e poucas barreiras de entrada, mas que seja consistente com as regulamentações", ressaltou o Citi.

O banco reforça que os mercados privados totalizam US$ 10 trilhões em ativos, mas são caracterizados por terem "uma infraestrutura complexa e manual, com falta de padronização e transparência, levando a distribuição e operações ineficientes. Muitas vezes existem restrições legais e regulamentares complexas relacionadas com ativos privados".

A primeira fase do projeto envolveu a tokenização de uma participação de um dos fundos da gestora Wellington, que então foi associado a um contrato inteligente e gerou um token, que por sua vez foi transferido para clientes hipotéticos da WisdomTree.

"A prova de conceito demonstrou como os contratos inteligentes podem ser usados ​​para permitir uma maior automação e potencialmente criar um ambiente melhorado de conformidade e controle para emissores, distribuidores e investidores", afirma o Citi.

Nisha Surendran, líder na área de soluções emergentes do Citi Digital Assets, afirmou ainda que "os contratos inteligentes e a tecnologia blockchain podem permitir uma melhor aplicação das regras ao nível da infraestrutura, permitindo que dados e fluxos de trabalho viajem com o ativo".

"Acreditamos que, ao testar a tokenização de ativos privados, estamos explorando a viabilidade de abrir novos modelos operacionais e criar eficiências para o mercado mais amplo", destacou.

O projeto continuará em desenvolvimento e poderá chegar ao mercado em um futuro próximo. Em um relatório publicado em 30 de março de 2023, o Citi disse que o mercado de ativos tokenizados poderá chegar ao valor de R$ 20 trilhões até 2030, refletindo seu potencial de adoção.

