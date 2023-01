Cidade de São Paulo vai ganhar versão virtual no metaverso

A cidade de São Paulo vai ganhar uma versão virtual no metaverso, segundo anunciou a equipe da Upland que também destacou que a versão digital da capital econômica do Brasil contará com diversas parcerias públicas e privadas.

“Vamos lançar muito em breve a cidade de São Paulo. Estamos fechando uma série de parcerias públicas e privadas à altura da grandeza de Sampa. Fico feliz em ver o Cidade do Futuro abraçar e abrir espaço para a Web3, pois é uma oportunidade de democratizar o acesso e furar a bolha”, observou o diretor-geral de Upland no Brasil, Ney Neto.

O metaverso já vinha atuando na cidade de São Paulo e recentemente entregou uma empena com grafite na Avenida Consolação, onde a arte busca conscientizar sobre a importância da proteção ambiental. O projeto Spray for Life tem se espalhado pela cidade de São Paulo.

A data de lançamento da versão digital da cidade de São Paulo ainda não foi divulgada nem quais bairros estarão disponíveis inicialmente. O metaverso Upland já conta com uma versão digital de 38 bairros da cidade do Rio de Janeiro.

Argentina

Recentemente a Associação Argentina de Futebol (AFA) e a Upland assinaram um contrato de licença oficial para incluir a primeira divisão do futebol argentino no metaverso. Com prazo inicial de quatro anos, a parceria permitirá que a AFA e a Liga de Futebol Profissional chamem a atenção dos torcedores argentinos para as novas oportunidades da Web3.

“Estamos muito felizes em apresentar este novo acordo comercial com a Upland. A Liga Profissional há muito espera por oportunidades de aproveitar as tecnologias emergentes para aprimorar a experiência dos torcedores.

Este acordo nos permite fazer parcerias com os melhores criadores de tecnologia e novos produtos digitais e, assim, gerar uma nova fonte de renda para todos os clubes participantes. Damos as boas-vindas à Upland como novo parceiro comercial de nossa Associação e da Liga Argentina de Futebol Profissional.”, disse Claudio Fabian Tapia, presidente da AFA.

