China cria parque industrial para acelerar adoção do Yuan Digital

A China inaugurou na última quarta-feira, 11, um parque industrial dedicado ao desenvolvimento do ecossistema do Yuan Digital, de acordo com relatos da imprensa chinesa. Esse é o primeiro parque do tipo dedicado à moeda digital do banco central (CBDC, na sigla em inglês) chinesa, que também é conhecida como e-CNY.

O parque industrial está localizado no distrito de Luohu, em Shenzhen, próximo a Hong Kong. Ele está sendo inaugurado com nove empresas residentes iniciais. Segundo relatos, o governo distrital anunciou dez "iniciativas para impulsionar o desenvolvimento" do ecossistema do Yuan Digital que envolvem soluções de pagamento, contratos inteligentes, carteiras digitais e promoção da adoção.

Estão sendo oferecidos incentivos aos construtores locais que incluem até três anos de aluguel gratuito. Bancos comerciais podem receber até 20 milhões de yuans (US$ 2,7 milhões) para se estabelecerem no local, enquanto startups podem receber até 50 milhões de yuans (US$ 6,9 milhões).

O apoio total anunciado pelo de governo de Shenzhen é de 100 milhões de yuans (US$ 13,7 milhões). Também estão sendo oferecidos empréstimos a taxas vantajosas para todos os participantes do ecossistema local que está sendo estabelecido com foco no Yuan Digital.

Adoção do Yuan Digital

Entre os primeiros residentes do parque estão as companhias Hengbao, a Wuhan Tianyu Information e a Lakala Payment. A Hengbao e a Tianyu produzem cartões de pagamento, entre outros produtos. Já a Lakala é uma processadora de pagamentos parceira da Visa.

O vice-diretor executivo da Wuhan Tianyu Information, Zeng Zhaoxiang, disse ao China Daily que a companhia espera "obter efeitos sinérgicos na cadeia produtiva e promover conjuntamente o desenvolvimento do parque".

A China tem tomado muitas medidas para promover o uso do Yuan Digital, que está oficialmente em fase piloto. Vinte e seis cidades estão participando do piloto, e o CBDC é aceita por 5,6 milhões de comerciantes – um número que provavelmente crescerá de forma constante graças ao incentivo do governo e ao desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.

O aplicativo de Yuan Digital recentemente adicionou uma opção para que turistas adicionem seus cartões Visa e Mastercard em suas carteiras digitais. No entanto, com 261 milhões de carteiras digitais de yuan criadas em 2022, a adoção tem sido considerada lenta tendo em vista o tamanho da população chinesa.

