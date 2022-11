CEO da Binance apaga post em que acusava Coinbase após ser corrigido por rival

O CEO da corretora de criptoativos Binance, Changpeng Zhao, apagou post feito nesta terça-feira (22) em que apontava uma suposta divergência nos números financeiros de uma de suas concorrentes, a Coinbase. Após ser corrigido pelo CEO da exchange, ele fez outra publicação em que se retratou.

CZ, como o CEO é conhecido, fez um post em que compartilhava duas notícias sobre a concorrente. Uma apontava que o braço de custódia da Coinbase tinha cerca de 635 mil bitcoins que pertencem ao fundo de investimentos Grayscale. Outra, de quatro meses atrás, apontava que a corretora teria menos de 600 mil bitcoins armazenados no total.

"Apenas compartilhando 'notícias', não estou fazendo nenhuma afirmação", ressaltou o empresário na publicação. Minutos depois, porém, ele acabou apagando o post. Em termos de volume, a Coinbase se tornou a segunda maior corretora de criptoativos do mercado após a queda da FTX, perdendo apenas para a Binance, segundo o CoinMarketCap.

Em seguida, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, fez um tweet com uma aparente indireta para Zhao: "se você ver FUD por aí, lembre-se, nossas finanças são públicas (somos uma empresa pública".

FUD é uma sigla inglês que se refere a "medo, incerteza e dúvida", três elementos associados a comportamentos de maior cautela por parte dos investidores e retirada de capital. O termo também pode ser usado para se referir a falas que tentam fomentar esses sentimentos sobre determinados ativos ou empresas.

Armstrong ainda compartilhou dados que apontam que a Coinbase possui cerca de 2 milhões de bitcoins, que valeriam cerca de US$ 39,9 bilhões na cotação atual. "Todos nós precisamos nos unir para construir essa indústria de maneira responsável daqui para frente. Desconfie de informações falsas", alertou.

Logo após o comentário de Armstrong, o CEO da Binance fez um novo post em que informou que o responsável pela Coinbase havia lhe informado que "os números nas notícias estão errados". "Eu deletei meu tweet anterior. Vamos trabalhar juntos para aumentar a transparência na indústria", disse Zhao.

Em um dia de recuperação no mercado após forte queda na véspera, a ação da Coinbase na bolsa de Nasdaq perdeu fôlego ao mesmo tempo em que a troca de posts ocorreu. A perda de valor de mercado chegou a US$ 270 milhões nesse período, mas o papel segue em alta de 2,22% no dia.

Essa não foi a primeira interação de Zhao pelo Twitter com CEOs de outras corretoras de criptoativos. Dias antes da falência da FTX, CZ e o fundador da exchange, Sam Bankman-Fried, trocaram indiretas no Twitter após a Binance anunciar que venderia todas as suas reservas de FTT, o token nativo da rival, aumentando a desconfiança do mercado com a empresa.

À época, Bankman-Fried chegou a afirmar que "um competidor está tentando nos atacar com rumos falsos. A FTX está bem, os ativos estão bem, e a FTX tem o suficiente para cobrir todos os ativos de clientes". A exchange, porém, acabou declarando falência pouco depois após revelações de mau uso dos fundos dos clientes.

A Binance chegou a propor uma compra da FTX, mas o negócio não continuou. Dias depois, CZ fez um post no Twitter em que disse que "tinha pouquíssimo conhecimento de como as coisas andavam internamente na FTX" e que nunca "planejou" a queda da rival.

