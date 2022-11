Ações da Coinbase despencam 90% e atingem novas mínimas durante crise no mercado cripto

Após um momento de glória em 2021, o mercado de criptomoedas recuou de suas máximas no que ficou conhecido como o “inverno cripto” de 2022, mas um acontecimento recente tem sacudido ainda mais as estruturas do setor. Após a falência da FTX, então segunda maior corretora de criptomoedas, outras empresas do ramo também sofrem as consequências. É o caso da Coinbase, cujas ações atingem novas mínimas nesta segunda-feira, 21.

Cotadas a US$ 41,23, as ações sob o ticker COIN caíram 8,9% chegaram à mínima de US$ 40,61 durante a tarde de segunda-feira, pouco mais de uma semana após o colapso da FTX. As ações da Coinbase já acumulam queda de quase 90% desde sua máxima histórica em abril de 2021, quando chegaram ao preço de US$ 429, segundo dados do Yahoo Finance.

O CEO, Brian Armstrong, têm se esforçado recentemente para acalmar os ânimos do setor, mas suas tentativas parecem falhas.

Important to note https://t.co/boXeqmFgb6 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) November 16, 2022

“Importante notar: não vamos comentar tudo o que acontecer em cripto, mas para esclarecer, a Coinbase tem exposição zero à Genesis Trading”, publicou Armstrong no Twitter.

A Genesis Trading é mais uma das empresas afetadas pelo “contágio” do Caso FTX, apresentando risco de falência.

No início deste mês, o Bank of America rebaixou as ações da Coinbase para neutro. Ao mesmo tempo, o gigante bancário dos EUA enfatizou que estava confiante de que a Coinbase não seria outra FTX.

Apesar da queda expressiva de 90% nas ações da empresa, a Coinbase é a única corretora de criptomoedas listada em bolsa, o que a torna mais exposta aos ventos contrários do mercado cripto.

