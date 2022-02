Campos Neto: criptomoedas têm valor enorme e beneficiarão setor financeiro

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou durante a CEO Conference, do BTG Pactual, sobre a sua visão para o futuro das criptomoedas e o papel deste setor no ecossistema financeiro. Ele afirmou que o valor das plataformas de cripto é enorme, e que “fomentam um tipo de sistema que vai ser muito benéfico para o sistema financeiro no futuro”.

No evento, o presidente do BC dedicou um tempo para comentar o setor de cripto e blockchain: “Acho que as plataformas cripto que estão sendo criadas e o que os criptoativos têm feito em termos de aperfeiçoamento dessas plataformas, tem um valor enorme”, disse.

“E acho que nesse movimento de questionamento em relação a várias coisas, principalmente em termos de política tradicional, monetária, ou do que será o fiscal… acho que temos tido uma fuga, ou investimento, maior em criptoativos. Acho interessante entender o porquê”, completou.

O economista acrescentou que esse movimento preocupa quando é muito alto, mas que também fomenta um tipo de sistema que será muito benéfico para o sistema financeiro do futuro.

Apesar disso, de acordo com Campos Neto, o crescimento no número de investidores em criptomoedas preocupa reguladores do mundo todo. Na última reunião de banqueiros centrais, metade do tempo foi dedicado a discussão sobre o tema. A preocupação é que a migração para cripto aliada às variações do mercado possam afetar o equilíbrio monetário.

Por isso, disse o presidente do BC, o PL das criptomoedas aprovado no Senado na noite da segunda-feira, 21 é tão importante. O projeto de lei regulamentará o uso dos ativos digitais em solo brasileiro, e deve decidir qual órgão será responsável pela fiscalização.

O entusiasmo é compartilhado por outros agentes do mercado, como o head de digital assets do BTG Pactual, André Portilho: “O avanço da tramitação do PL de cripto no Congresso é um grande passo para o mercado brasileiro. Cripto é uma tecnologia nova e também uma classe de ativos. É fundamental termos um marco regulatório claro, que permita a expansão desse mercado e o posicionamento do Brasil como polo de cripto na América Latina”, disse ele.

