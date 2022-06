Caiu de novo: o que está acontecendo com o mercado de criptomoedas?

Na última semana, o mercado de criptomoedas foi abalado por uma forte queda, fazendo com que ativos como o bitcoin e o ether atingissem o seu menor valor em mais de um ano. Grandes plataformas do mercado se tornando insolventes, protocolos quebrando e o Banco Central dos EUA aumentando a taxa de juros são apenas alguns dos fatores que impulsionaram ainda mais essa queda.

Mas o que mais está por trás desse movimento de baixa? A MicroStrategy pode ser liquidada? E mais importante, o mercado pode cair ainda mais?

Acompanhe Nicholas Sacchi, Lucas Josa e Gabriel Rubinsteinn em mais uma edição do podcast do Future of Money e descubra a resposta para essas perguntas:

