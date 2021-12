Buscas no Google sobre preço da criptomoeda shiba inu caem 92% em novembro

Apesar de ainda figurar na lista das criptos que mais valorizaram em 2021, a shiba inu parece estar perdendo um pouco da sua força. Além da queda de preços de 36% no último mês, o interesse dos investidores na criptomoeda-meme despencou, segundo dados do Google.

De acordo com um levantamento do site Finbold com dados do Google Trends, o volume de pesquisas pelo termo "SHIB price" ("preço do SHIB") caiu 92% desde o pico de 27 outubro na maior plataforma de buscas das internet. No ápice, a pontuação da popularidade do termo entre os usuários era 100, e em 5 de dezembro caiu para apenas 8.

O número, claro, não pode ser levado em consideração sozinho, já que não é uma métrica capaz de indicar com garantia o nível de interesse do mercado por um ativo específico. De qualquer forma, é uma referência importante e, somado a outros dados, como volume negociado, movimentações de exchanges para carteiras e vice-versa, entre outros, pode oferecer uma perspectiva mais precisa.

De um lado, o preço da criptomoeda, apesar de estar em queda, não é tão preocupante, já que a grande maioria dos ativos digitais sofreu forte desvalorização nos últimos dias - e, no caso da SHIB, a queda é semelhante ao que aconteceu com o preço de ativos como bitcoin, solana, cardano e sua "rival" dogecoin, todos com queda acumulada de cerca de 15% na última semana. Além disso, o volume negociado nas últimas 24 horas, apesar de forte queda de 25%, ainda é bastante considerável, assim como o valor de mercado do projeto, de US$ 20 bilhões, o 13º maior do mercado cripto.

Apesar de tudo isso, outras métricas importantes pesam contra a segunda maior criptomoeda-meme do mundo. Em novembro, o número de transações de tokens shiba inu caiu 40% em relação a outubro. Outro dado curioso sobre o comportamento dos investidores foi feito pelo site Ahrefs, que mostrou a publicação de mais de 1006.000 novas páginas na internet sobre dogecoin em novembro, contra apenas 8.100 da SHIB.

Mesmo com o cenário de incerteza em relação ao futuro da criptomoeda autodenominada "matadora de dogecoin", a shiba inu continua com lucro de 40.000.000% em 2021 - sim, o preço da criptomoeda foi multiplicado por 400 mil vezes ao longo do ano. No momento, o token SHIB é negociado a US$ 0,000036, 60% abaixo do recorde de US$ 0,000088 registrado em outubro.

