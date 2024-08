BTG: mercado cripto tem maior queda em 2 anos, mas ela pode ser oportunidade

A forte queda do mercado de criptomoedas desde o último domingo, 4, é o tema de um novo relatório publicado por analistas da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual. E, segundo os especialistas, as perdas registradas nas últimas horas configuram a maior queda do setor nos últimos dois anos.

O cenário, na visão dos analistas, envolve uma combinação de fatores macroeconômicos e geopolíticos globais que resultaram em uma forte aversão a riscos entre os investidores. Nesse cenário, ativos considerados mais arriscados, como bitcoin e outras criptomoedas, tendem a registrar as maiores perdas.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que o bitcoin chegou a cair mais de 25% e operar abaixo da casa dos US$ 50 mil pela primeira vez em meses. Já na tarde da segunda-feira, o mercado reduziu levemente a aversão a riscos e a criptomoeda conseguiu uma recuperação. No momento, ela acumula queda de 7,9% nas últimas 24 horas e 20,2% nos últimos sete dias, cotada em US$ 54.078.

Outros ativos, porém, não tiveram a mesma trajetória. Um dos destaques de queda no momento é a segunda maior cripto do mercado, o ether, que acumula perdas de mais de 11% nas últimas 24 horas e 27% nos últimos sete dias, cotado em US$ 2.432 e chegando a registrar a maior perda diária desde 2021.

Entretanto, as fortes quedas não ocorrem apenas no mercado de criptomoedas. Combinadas, as ações das sete principais empresas de tecnologia na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, perderam mais de US$ 1 trilhão de valor de mercado nas últimas 24 horas, lideradas pela Apple e pela Nvidia.

O Nasdaq registra queda de mais de 3% desde a sua abertura, enquanto o índice Dow Jones teve queda de mais de 1 mil pontos. Na Europa, as bolsas operaram em queda de mais de 2%. Ao mesmo tempo, o índice VIX, de volatilidade, igualou os níveis registrados na pandemia de covid-19.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Além de apresentar as causas por trás desse movimento, os analistas da plataforma cripto do BTG Pactual também indicam quais as possíveis oportunidades para investidores ainda interessados no mercado de criptomoedas.

Segundo eles, "é fundamental que os investidores mantenham cautela e monitorem a volatilidade do mercado, que deve permanecer elevada nos próximos dias".