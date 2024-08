Produtos de investimento em cripto perdem R$ 3 bilhões com temores de recessão

As criptomoedas começaram a ver saídas significativas de investimentos na semana passada, em meio ao crescente medo de uma recessão nos Estados Unidos e preocupações geopolíticas, de acordo com um novo relatório da empresa de investimentos em cripto CoinShares.

Na semana de 28 de julho a 3 de agosto, os produtos de investimento em ativos digitais apresentaram saques líquidos pela primeira vez em quatro semanas, totalizando US$ 528 milhões, informou a CoinShares. A empresa observou que a mais recente venda é considerada uma reação aos temores de uma recessão nos EUA, à incerteza geopolítica e às consequentes liquidações mais amplas no mercado na maioria dos ativos.

Os produtos de investimento em bitcoin lideraram os saques em fundos de cripto na semana passada, totalizando US$ 400 milhões, segundo dados da CoinShares. A venda marcou as primeiras saídas nesses produtos após cinco semanas de entradas.

Os produtos de investimento em ether, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, registraram US$ 146,3 milhões em saídas no mesmo período, com os fundos de investimento em Solana registrando saídas adicionais de US$ 2,8 milhões.

Por outro lado, produtos de investimento em criptoativos multiativos tiveram entradas de US$ 18,1 milhões, com o bitcoin vendido a descoberto também registrando entradas de US$ 1,8 milhão na semana passada.

“As ações de projetos em blockchain continuaram a registrar saídas, com a semana passada registrando mais US$ 18 milhões em saques, em linha com as saídas de fundos negociados em bolsa relacionados a projetos de tecnologia”, afirmou a CoinShares.

Como a análise da CoinShares abrangeu o período semanal de 28 de julho a 3 de agosto, os dados coletados pela empresa não incluem a última queda acentuada em vários mercados ao redor do mundo em 4 e 5 de agosto, que também afetou o setor de criptomoedas.