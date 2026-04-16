BTG combina cripto e mercado tradicional em carteira contra a inflação

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, lançou esta semana a carteira temática de Reserva de Valor, que combina o investimento em ouro e bitcoin nas proporções definidas por especialistas a fim de obter o melhor resultado de proteção de patrimônio.

Com investimento facilitado e rebalanceamento automático, a carteira é direcionada para investidores que buscam proteção de patrimônio com um ativo já consolidado como o ouro, mas sem abrir mão do crescimento de um ativo digital inovador como o bitcoin.

A estratégia, segundo a Mynt, é capturar lucros mais significativos em momentos de alta do mercado, mas garantindo a proteção de patrimônio em momentos de baixa.

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Proteção em tempos de crise

Matheus Parizotto, analista-chefe de research da Mynt, explicou que o desenvolvimento da carteira temática de Reserva de Valor se deu após uma leitura clara do cenário macroeconômico atual.

O especialista citou o aumento do endividamento, tensões geopolíticas e a perda do poder de compra das moedas tradicionais como os principais fatores por trás da busca por ativos de funcionem como reserva de valor.

“Nesse contexto, a combinação entre ouro e bitcoin surge de forma natural, unindo um ativo consolidado há milênios com um ativo digital escasso e em rápida adoção institucional”, disse ele.

Por que investir em ouro e bitcoin?

A combinação de ouro e bitcoin pode parecer diferente aos olhos de muitos investidores, mas ambos os ativos possuem características similares e, no que se diferenciam, podem se complementar, segundo a Mynt.

À EXAME, Matheus Parizotto citou a baixa correlação de preço entre o ouro e o bitcoin. Para ele, a combinação ajuda a reduzir a volatilidade do bitcoin e melhorar o retorno ajustado ao risco, sem exigir do investidor uma decisão sobre a melhor hora de comprar ou vender.

“A correlação histórica entre bitcoin e ouro é de apenas 0,10 (próxima de zero). Isso significa que raramente se movem juntos, oferecendo diversificação genuína. Quando combinados com alocação dinâmica baseada em volatilidade, o resultado é de captura do potencial de alta do bitcoin com controle de risco via ouro, melhorando o retorno ajustado ao risco do portfólio”, disse Matheus Parizotto, analista-chefe de research na Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

Além disso, Parizotto mencionou que a carteira temática de Reserva de Valor possui rebalanceamento automático, de acordo com a volatilidade de cada ativo.

"Esse tipo de estratégia faz sentido principalmente para investidores que buscam proteção de patrimônio no longo prazo, mas sem abrir mão de crescimento. É uma alternativa interessante tanto para perfis mais conservadores que querem dar o primeiro passo em cripto com mais equilíbrio, quanto para investidores mais sofisticados que buscam diversificação e eficiência na alocação em cenários de maior incerteza macroeconômica”, concluiu.

Em comparação com os investimentos diretos em ouro ou bitcoin, Parizotto apresentou dados que justificam uma melhor performance da carteira temática de Reserva de Valor.

Segundo testes realizados pela Mynt e compartilhados com a EXAME, a carteira de Reserva de valor entregou Sharpe 50% superior ao ouro puro, com CAGR 75% maior, e Sharpe 50% superior ao bitcoin puro, com drawdown 3 vezes menor.

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