Eleições nos EUA podem não ter influenciado aprovação de ETFs de ether nos EUA, diz Bernstein

A decisão do regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos de aprovar os fundos de índice (ETFs) de ether à vista pode não ter sido uma decisão de última hora impulsionada por pressão política, de acordo com analistas da firma de pesquisa e corretagem Bernstein.

Uma das principais teorias por trás da mudança repentina de tom da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em relação aos ETFs de ether à vista em maio foi a aumentada pressão política dos democratas para conquistar eleitores indecisos nas eleições dos EUA em novembro.

No entanto, essa narrativa começou a parecer menos credível depois que o presidente Joe Biden vetou o projeto de lei de revogação do Boletim de Contabilidade da SEC (SAB) nº 121, escreveram os analistas da Bernstein, Gautam Chhugani e Mahika Sapra, em um relatório de 3 de junho.

Os analistas disseram que a “SEC sabia que estava encurralada com o ETF de ether” pois compartilha a mesma configuração regulatória dos ETFs de bitcoin à vista — incluindo a mesma correlação de à vista e futuros e vários produtos futuros de ether na Chicago Mercantile Exchange — o que implica no status de commodity do ether.

“[É provável que a] SEC tenha adotado uma abordagem mais pragmática e evitado uma batalha legal.”

“Independentemente disso, um ótimo resultado para a indústria”, acrescentaram os analistas da Bernstein.

A Bernstein disse que conversou com alguns candidatos ao ETF de ether à vista que ficaram “igualmente surpresos” com a aprovação de última hora da SEC.

“Ninguém esperava uma aprovação de ETF de ether pela SEC. O silêncio do staff da SEC na preparação para a data de aprovação foi interpretado como uma provável negação. No entanto, os emissores de ETF foram solicitados a reenviar os 19b-4s dentro de 24 horas, 4 dias antes da data de aprovação.”

Como a maioria dos analistas, a Bernstein espera que os fluxos de ETF de ether à vista sejam muito menores do que os do bitcoin, embora “deva haver uma demanda reprimida dos mesmos participantes que os do ETF de bitcoin.”

A empresa espera que o ether experimente uma ação de preço positiva no período que antecede o lançamento.

A SEC aprovou oficialmente as aplicações 19b-4 da VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy e Bitwise para emitir ETFs de ether à vista em 23 de maio.

Os oito emissores aprovados de ETFs de ether agora aguardam que as declarações de registro S-1 sejam assinadas pela SEC, o que pode levar entre semanas e meses.

