Brasileiros divergem do exterior e investem R$ 50 milhões em fundos de cripto em 1 semana

O Brasil liderou a capitação global de fundos de investimento em criptomoedas entre os dias 20 e 26 de janeiro, segundo um relatório divulgado nesta semana pela empresa de análise de criptoativos CoinShares. O saldo positivo no mercado brasileiro ocorreu mesmo em meio a uma série de perdas nos fluxos internacionais.

De acordo com os dados da gestora de criptomoedas, o país foi um dos poucos a registrar fluxo positivo nesse período. Ao todo, os brasileiros foram responsáveis por US$ 10,3 milhões em capitações líquidas nos fundos, aproximadamente R$ 50 milhões na cotação atual.

Outros dois países registraram saldos de aportes mais discretos: a Austrália, com saldo de US$ 300 mil, e a França, com entrada líquida de US$ 100 mil.

A nível global, os fundos de investimento em criptomoedas ficaram no campo negativo, com mais saídas do que entradas, e perderam cerca de US$ 500 milhões em ativos. Os saques se concentraram nos Estados Unidos, Suíça e Alemanha, distribuídos em US$ 409,8 milhões, US$ 59,8 milhões e US$ 31,7 milhões, respectivamente. Já a Suécia teve uma retirada líquida de US$ 8,7 milhões.

A análise divulgada nesta semana associou a onda de saques por investidores nesses produtos aos mais de US$ 5 bilhões em saídas do ETF de bitcoin da Grayscale desde o último dia 11 de janeiro. O movimento começou após a SEC aprovar a conversão do fundo da empresa para um ETF, levando investidores a realizarem lucros.

Por outro lado, a CoinShares observou um contraste entre outros ETFs de bitcoin e o da Grayscale no mesmo período. Os outros ETFs recém-aprovados pela SEC registraram nesse mesmo período entradas líquidas de US$ 1,8 bilhão. No total, os fundos tiveram um total de aportes de US$ 5,9 bilhões desde que começaram a ser negociados.

Na divisão dos saques por criptomoedas, o bitcoin liderou a lista com US$ 479 milhões em saídas, seguindo pelo ether, com volume de US$ 39 milhões, a Polkadot com US$ 700 mil e a Chainlink com US$ 600 mil.

Em um movimento contrário aos saques do ETF da Grayscale, um levantamento da plataforma de monitoramento e análise on-chain IntoTheBlock observou que, nos últimos 30 dias, os grandes investidores de bitcoin acumularam mais de US$ 3 bilhões em unidades do ativo.

O movimento de acúmulo coincidiu com a diminuição de aportes nas corretoras centralizadas de criptomoedas, que totalizaram cerca de US$ 100 milhões na última semana.

