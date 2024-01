Criador da Ethereum detalha 4 integrações promissoras entre cripto e IA

O criador do segundo maior blockchain do mundo tem algumas opiniões sobre a integração dos criptoativos com a inteligência artificial. Vitalik Buterin, um nome importante no setor cripto graças ao seu protagonismo na criação da Ethereum, acredita que há quatro maneiras promissoras de integração entre cripto e IA.

Desde o estouro do ChatGPT, a inteligência artificial se tornou um dos assuntos mais debatidos no universo da tecnologia. Sua integração com o setor cripto já é explorada por uma série de projetos e existem, inclusive, criptomoedas de inteligência artificial.

A integração é promissora, de acordo com Buterin, mas também possui riscos. O especialista determinou quatro maneiras promissoras de integração entre cripto e IA em uma publicação recente em seu blog pessoal:

“IA como participante de um jogo [maior viabilidade]: IAs participando de mecanismos onde a fonte final dos incentivos vem de um protocolo com contribuições humanas.

IAs participando de mecanismos onde a fonte final dos incentivos vem de um protocolo com contribuições humanas. IA como interface para o jogo [alto potencial, mas com riscos]: IAs ajudam os usuários a entender o mundo criptográfico ao seu redor e a garantir que seu comportamento (ou seja, mensagens e transações assinadas) corresponda às suas intenções e que eles não sejam enganados ou enganado.

IAs ajudam os usuários a entender o mundo criptográfico ao seu redor e a garantir que seu comportamento (ou seja, mensagens e transações assinadas) corresponda às suas intenções e que eles não sejam enganados ou enganado. IA como regras do jogo [tenha muito cuidado]: blockchains, DAOs e mecanismos similares que apelam diretamente para IAs. Pense, por exemplo: ‘Juízes de IA’

blockchains, DAOs e mecanismos similares que apelam diretamente para IAs. Pense, por exemplo: ‘Juízes de IA’ IA como objetivo do jogo [de longo prazo, mas intrigante]: projetar blockchains, DAOs e mecanismos similares com o objetivo de construir e manter uma IA que possa ser usada para outros fins, usando os bits criptográficos para melhor incentivar o treinamento ou para evitar que a IA vaze dados privados ou seja mal utilizada.”

“Essas aplicações são promissoras, tanto em funcionalidade quanto em melhorar a segurança da IA de uma forma que evite os riscos de centralização associados a abordagens mais convencionais para esse problema”, disse ele. "Mas também há muitas maneiras pelas quais as suposições subjacentes podem falhar; portanto, vale a pena agir com cuidado, especialmente ao implantar esses aplicativos em contextos de alto valor e alto risco", disse Vitalik Buterin na publicação.

