Grandes investidores de bitcoin compraram US$ 3 bilhões na criptomoeda em janeiro, mostram dados

O mês de janeiro está próximo do fim nesta terça-feira, 30, e já representa um grande acúmulo de bitcoin por parte de grandes investidores. Conhecidos como “baleias”, os investidores com mais de mil unidades de bitcoin em suas carteiras aproveitaram a queda para aumentar a sua exposição na criptomoeda em mais de US$ 3 bilhões.

De acordo com dados da IntoTheBlock, o patrimônio acumulado das carteiras de bitcoin com mais de mil unidades da criptomoeda aumentou em cerca de US$ 3 bilhões em janeiro. O valor equivale a 76 mil unidades dexe bitcoin, que no momento está cotado em cerca de US$ 43 mil.

No total, as “baleias” como são conhecidos os grandes investidores de criptomoedas, acumulam quase 7,8 milhões de bitcoins.

Por que grandes investidores estão comprando bitcoin?

O aumento na exposição em janeiro pode ter como principal razão o otimismo de investidores frente a um momento de queda. Neste mês, o preço do bitcoin passou por forte volatilidade após a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA.

O preço do bitcoin chegou a disparar, despencar e agora sinaliza recuperação. De acordo com dados do CoinMarketCap, o maior preço de janeiro foi US$ 48.969, enquanto o menor US$ 38.521.

“Embora os ETFs de bitcoin tenham visto entradas líquidas de US$ 820 milhões, as baleias de bitcoin tiveram um aumento de aproximadamente US$ 3 bilhões (76 mil BTC) até agora em 2024”, disse IntoTheBlock em um boletim informativo semanal.

Os grandes investidores com mais de mil bitcoins em carteira podem ter enxergado na queda para US$ 38 mil uma oportunidade de lucro futuro, já que especialistas apontam a probabilidade de alta do bitcoin este ano. Um relatório do Standard Chartered prevê que a principal criptomoeda possa chegar a custar US$ 100 mil ainda em 2024.

Já Cathie Wood, megainvestidora conhecida como a “queridinha de Wall Street” e famosa por acertar a alta da Tesla, acredita que o bitcoin deve chegar a US$ 1,5 milhão até 2030.

