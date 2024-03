Cathie Wood diz que bitcoin é "super-rodovia" para finanças e vai valer US$ 1,5 milhão

A famosa investidora de Wall Street Cathie Wood reforçou na última sexta-feira, 22, sua projeção de que o bitcoin vai valer US$ 1,5 milhão nos próximos anos. Responsável pela gestora Ark Invest, que possui um ETF da criptomoeda, Wood disse ainda que a criptomoeda será uma "super-rodovia" para o mercado financeiro.

Wood falou sobre o tema durante sua participação no evento Bitcoin Investor Day. Em sua visão, os investimentos na criptomoeda ainda apresentam um padrão característico de ativos de risco, dependendo da situação macroeconômica global, em especial nos Estados Unidos.

Entretanto, ela acredita que a tendência é que esse cenário mude nos próximos anos. O motivo é a crescente adoção do ativo por parte de instituições do mercado, apoiada tanto no potencial da tecnologia blockchain quanto na visão de que a criptomoeda poderá se tornar um ativo de reserva de valor, como o ouro.

Nesse sentido, Wood disse que o bitcoin poderia "facilmente" chegar a um valor de US$ 3,5 milhões. Ela citou, ainda, uma projeção recente divulgada pela Ark Invest de que a criptomoeda poderá chegar a um valor de US$ 1,5 milhão até 2030, uma elevação em relação a projeções anteriores da gestora.

Cathie Wood explicou que a projeção é "matemática", baseada na relação de oferta e demanda em torno da criptomoeda. Como o ativo possui uma quantidade finita que poderá ser disponibilizada no mercado, quanto maior a demanda por ele, maior o preço será.

Mesmo assim, Wood ressaltou que o bitcoin ainda tem "um longo caminho" para percorrer até chegar a esse ponto, evitando compartilhar qualquer projeção nova de preço. Ela pontuou, ainda, que os ETFs do ativo estão "entre os mais bem-sucedidos do mercado" e estão ajudando a tornar essa projeção uma realidade.

Em março, Wood pontuou que o uso da criptomoeda por agentes institucionais mudou desde o lançamento dos ETFs de preço à vista do ativo nos Estados Unidos. Wood explicou que o interesse e o impulso por trás dos ETFs têm forçado até a Ark a reavaliar sua posição otimista em relação ao bitcoin.

Já em fevereiro, a CEO da Ark Invest afirmou que os investidores já começaram a migrar do ouro para o o bitcoin após o lançamento dos ETFs, tornando mais provável que as projeções da gestora se tornem uma realidade.

