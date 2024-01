Bolsas dos EUA pedem permissão da SEC para oferecer opções de ETFs de bitcoin

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) reconheceu na última sexta-feira, 19, as propostas das empresas responsáveis pelas bolsas de valores de Nasdaq e de Chicago (CBOE) para iniciar a negociação de opções de ETFs de bitcoin no país. Agora, o regulador vai avaliar os pedidos e emitir uma decisão nas próximas semanas.

A Nasdaq solicitou uma mudança de regra para listar e negociar opções no iShares Bitcoin Trust, o ETF de bitcoin da BlackRock. Já a CBOE solicitou permissão para negociar opções em "ETPs [produtos negociados em bolsa] que mantêm bitcoin" entre seus ativos. A bolsa de Chicago lançou seis dos 10 ETFs recentemente aprovados pela SEC.

Os ETFs de bitcoin começaram a ser negociados nas duas bolsas em 11 de janeiro, após receberem aprovação da SEC um dia antes. Catherine Clay, vice-presidente executiva da CBOE, disse à CNBC em 18 de janeiro que a bolsa de negociação de opções estava vendo "bons fluxos" nos ETFs, que continuam acompanhando o preço da criptomoeda "como esperado".

Clay chamou as opções de "o próximo passo lógico nos ETFs". Ela disse que a negociação de opções de ETFs de bitcoin adicionaria utilidade e mitigação de riscos aos produtos. A Nasdaq disse em seu pedido para a SEC que as opções ofereceriam "eficiências de custo e estratégias de hedge aumentadas".

As opções são um tipo de derivativo que permite ao titular comprar ou vender um ativo a um preço pré-determinado em um momento pré-determinado.

Para o analista da VettaFi, Dave Nadig, o mercado "vai começar a ver todo tipo de player de fundo de hedge no ecossistema [de opções de ETFs de bitcoin]. Pessoas que talvez não estivessem tradicionalmente especulando em cripto diretamente no mercado agora vão ter algo com que brincar".

Clay destacou que a bolsa de valores de Chicago está "realmente neste padrão de espera para ver o que os reguladores farão" com a solicitação da própria empresa e com as de outras bolsas. "É realmente difícil saber se vamos até mesmo ter a aprovação", ressaltou.

James Seyffart, analista de ETF da Bloomberg, comentou sobre a rapidez incomum na análise dos pedidos feitos pela Nasdaq e pela CBOE. É possível que a aprovação da negociação de opções ocorra antes do final de fevereiro ou por volta de 21 de setembro, no mais tardar, segundo o analista.

