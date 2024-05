Bolsa de Londres anuncia lançamento de primeiros ETFs de bitcoin e ether

A London Stock Exchange (LSE), empresa responsável pela Bolsa de Valores de Londres, anunciou nesta quarta-feira, 22, que vai realizar o lançamento dos primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preços à vista de bitcoin e ether no Reino Unido. Os produtos serão administrados pela gestora WisdomTree.

De acordo com a LSE, Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês) do Reino Unido autorizou o lançamento dos novos fundos. Entretanto, as regras definidas pelo regulador limitam o acesso aos ETFs apenas para investidores profissionais, impedindo que investidores de varejo possam fazer aportes nos produtos.

Além disso, as regras da FCA permitem o funcionamento apenas de ETFs "físicos". No caso dos fundos de criptomoedas, isso significa que a WisdomTree precisará ter unidades de bitcoin e ether armazenadas em carteiras físicas, conhecidas como "cold wallets", em quantidade correspondente aos investimentos nos fundos.

A WisdomTree oferece ETFs "físicos" das duas criptomoedas no mercado europeu desde 2019, mas o Reino Unido havia adotado uma postura mais fechada em relação a esse tipo de produto de investimento. A gestora também possui um ETF de preço à vista de bitcoin nos Estados Unidos, cujo lançamento foi autorizado pela SEC em janeiro deste ano.

Entretanto, a própria LSE mudou sua postura quanto ao tema em 2024, mostrando interesse em incluir produtos de investimento em criptomoedas no portfólio da Bolsa de Londres. Em abril deste ano, a empresa anunciou o lançamento de um produto de negociação de derivativos do bitcoin para os seus clientes.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Já em abril, a responsável pela Bolsa de Londres anunciou que ia começar a receber solicitações de gestoras interessadas em lançar fundos negociados em bolsa de investimento em preços à vista de bitcoin e ether. A LSE comentou que a WisdomTree foi a primeira solicitante a receber a autorização da FCA, indicando que outros pedidos também estão em análise.

A expectativa é que os ETFs da gestora estreiem na Bolsa de Londres na próxima terça-feira, 28. Já a FCA aprimorou sistemas de monitoramento e intervenção para abranger abuso e integridade de mercado no mundo cripto. Em outubro passado, a FCA implementou novas regras para marketing relacionado a criptomoedas, prometendo uma "ação robusta" contra possíveis violações.