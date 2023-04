Bolsa de Valores de Londres vai permitir negociação de derivativos de bitcoin

A Bolsa de Valores de Londres, a principal do Reino Unido, anunciou nesta quinta-feira, 13, que vai lançar um produto de negociação de derivativos do bitcoin para os seus clientes. O lançamento faz parte de uma parceria com a GFO-X, uma companhia britânica especializada na negociação de contratos futuros de criptoativos.

De acordo com a LCH SA, empresa responsável por administrar a bolsa de valores, a oferta do produto ainda vai precisar da aprovação regulatória das autoridades britânicas. A LCH será responsável por atuar como uma intermediária entre os derivativos - criados pela GFO-X - e as ordens de negociação dos investidores, em um serviço conhecido como "clearing".

Os derivativos que serão disponibilizados para os investidores envolvem contratos futuros e opções em torno do preço do bitcoin. Nessa modalidade, os compradores e vendedores não acessam diretamente a criptomoeda, mas sim possíveis níveis de preço, tentando antever e até apostar no comportamento futuro de um ativo. O valor de referência do criptoativo será em dólar.

A ideia é que a LCH e seu braço para ativos digitais opere com um serviço de compensação segregado, incluindo um fundo para garantia dos aportes. Com isso, "os clientes se beneficiarão da abordagem inovadora da LCH SA para permitir a compensação dessa nova classe de ativos, além de sua principal mitigação de risco, liquidação, compensação e eficiência de margem, tudo dentro de um ambiente regulamentado".

A expectativa é que o produto de investimento em bitcoin seja disponibilizado no quarto trimestre de 2023. Para Frank Soussan, chefe do braço digital da LCH, "os futuros e opções de índices de bitcoin são uma classe de ativos em rápido crescimento, com interesse crescente entre os participantes do mercado institucional que buscam acesso dentro de um ambiente regulamentado com o qual estão familiarizados".

Alta do bitcoin

O anúncio ocorre em meio ao recente movimento de alta das criptomoedas, o que têm atraída mais investidores para o setor. Para especialistas, a forte alta do bitcoin em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptomoedas, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

