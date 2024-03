Bolsa de Londres anuncia lançamento de produtos de investimento em criptomoedas

A Bolsa de Valores de Londres, a LSE, lançará notas negociadas em bolsa (ETNs, na sigla em inglês) de criptomoedas que acompanharão o desempenho dos preços do bitcoin e do ether. A previsão da empresa é que as novas opções de investimento nos ativos sejam lançadas em 28 de maio.

Em um anúncio divulgado na última segunda-feira, 25, a empresa explicou que as inscrições para o lançamento dos ETNs de criptomoedas poderão ser feitas a partir de 8 de abril. Os fundos aprovados e selecionados serão listados no mês seguinte, dependendo da aprovação da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do país.

Além disso, os emissores deverão enviar um prospecto preliminar e uma carta explicando por que atendem aos requisitos dos ETNs até 15 de abril.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Apesar do grande interesse dos investidores, os ETNs só estarão disponíveis para investidores profissionais, seguindo as regras da da FCA do Reino Unido sobre a venda de derivativos e ETNs de criptomoedas promulgada em janeiro de 2021.

Para serem aprovados, os ETNs de criptomoedas devem ser lastreadas fisicamente, não alavancados, terem um valor confiável do preço de mercado subjacente e só podem ser denominadas em bitcoin ou ether.

Os ativos subjacentes deverão ser mantidos em armazenamento por um custodiante licenciado contra lavagem de dinheiro no Reino Unido, na União Europeia ou nos Estados Unidos. Os emissores podem enviar até três linhas de moeda diferentes para os ETNs.

"Dada a natureza do produto e as orientações de admissão estabelecidas, os prazos de admissão padrão não se aplicam aos ETNs de criptomoedas", escreveram os funcionários da LSE. "Portanto, os emissores e seus consultores devem entrar em contato com a Bolsa o mais cedo possível para discutir sua admissão proposta".

A iniciativa ocorre após a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin em janeiro, embora a opção no Reino Unido careça de um componente para investidores de varejo. Em seu plano de dois anos, a FCA listou o aperto de suas medidas contra abuso de mercado de criptomoedas como um de seus objetivos.

O regulador irá aprimorar sistemas de monitoramento e intervenção para abranger abuso e integridade de mercado. Em outubro passado, a FCA implementou novas regras para marketing relacionado a criptomoedas, prometendo "ação robusta" contra possíveis violações.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok