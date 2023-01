Bloco a Bloco: a tokenização de comunidades é o futuro da tecnologia blockchain

O que um NFT ou um criptoativo de uma marca precisa ter para fazer sucesso? Depois de um ano conturbado em que grandes empresas saíram no prejuízo enquanto outras prosperaram em meio ao "inverno cripto", a construção de comunidade e a conexão com usuários se tornam cada vez mais importantes.

Bianca Brito é fundadora da Beta101 e da Cora, uma comunidade focada no engajamento de mulheres com as novas tecnologias como blockchain e finanças descentralizadas.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.