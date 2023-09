Blockchain no agronegócio: projeto entrega rastreabilidade por QR Code

A Uisa, uma das maiores biorrefinarias do Brasil, está dando uma nova aplicação à tecnologia blockchain para além das criptomoedas. Por meio de uma parceria com a Sensedia, empresa que apoia empresas a se tornarem digitais, a tecnologia blockchain será usada para promover a rastreabilidade da cadeia de produção e da redução de carbono para o consumidor.

O objetivo do projeto, segundo as empresas em um comunicado, é alcançar uma maior transparência de dados no agronegócio brasileiro. A tecnologia blockchain foi escolhida com o intuito de capitanear a cadeia produtiva da Uisa, que possui 90 mil hectares de fazenda, e automatizar seus processos garantindo conectividade e segurança para a integridade dos dados.

Isso pode ter impacto no agronegócio brasileiro, setor que busca cada vez mais a integração com o mundo digital.

Sendo uma das maiores biorrefinarias do Brasil, a Uisa conta com um modelo de negócio que permite a transformação de matérias-primas renováveis e seus resíduos em biocombustíveis, biometano, energia limpa, alimentos e mais. Localizada no estado de Mato Grosso, uma região com uma das maiores biodiversidades do mundo, a empresa tem como objetivo a maximização da sustentabilidade e a redução das emissões de carbono a partir do processamento de biomassas.

Blockchain no agronegócio

“No setor não se vê blockchain, então temos orgulho em ser a primeira empresa a utilizar essa ferramenta com o objetivo de passar transparência, mostrando em detalhes a cadeia produtiva e o histórico da produção do produto que está na prateleira do supermercado. Quando o consumidor conseguir checar com um QR Code todo o processo produtivo, ele saberá exatamente tudo que está comprando, gerando um ganho de imagem imensurável para a marca, além da segurança alimentar para o cliente”, disse Rodrigo Gonçalves, diretor de tecnologia e inovação da Uisa.

A parceria da Uisa com a Sensedia se deu em 2022, quando ambas passaram a estudar os potenciais impactos da tecnologia nos negócios da biorrefinaria. O projeto final foi lançado em abril de 2023 e as empresas esperam que ele possa servir de benchmarking para outros países.

“A Sensedia entrou para conectar uma série de sistemas diferentes, e foi o motor para unificar todo o ecossistema com a camada blockchain e passar segurança ao processo, sendo um orquestrador entre a companhia e toda a plataforma blockchain. E, quando há algum contratempo na cadeia, é a Sensedia quem nos avisa para que a equipe técnica entre em ação e resolva a situação”, explicou Rodrigo.

