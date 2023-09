Blockchain da Coinbase ronda recorde de 2 milhões de transações diárias após lançamento

O Base, um blockchain de segunda camada lançado pela corretora de criptomoedas Coinbase, atingiu recentemente um novo pico em transações diárias, quebrando o recorde anterior registrado em agosto, quando a rede foi lançada para o público. Os dados foram revelados pela plataforma de inteligência de mercado BaseScan.

Em 14 de setembro, a rede atingiu 1,88 milhão de transações, superando o recorde anterior de 1,41 milhão de transações registrado em 21 de agosto. O projeto da maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos superou outras redes rivais, como Optimism e Arbitrum, que somaram um total de 878 mil transações no mesmo dia.

Apesar de atingir esse marco, o projeto ainda está atrás de blockchains mais proeminentes no mercado, como a Polygon e a BNB Smart Chain. A Polygon registrou 2,1 milhões de transações em 14 de setembro, enquanto a BNB registrou 3,1 milhões de transações no mesmo dia.

Diferentemente de seu recorde de transações anterior, de 21 de agosto, quando o blockchain atingiu 136 mil usuários ativos diários, a rede tantos usuários únicos ao bater o novo recorde. Dados da plataforma Dune Analytics apontam que, em 14 de setembro, o Base tinha cerca de 86 mil usuários ativos, indicando uma base menor, mas mais ativa, de usuários.

A Base foi lançada oficialmente em 9 de agosto, com o objetivo de permitir que os usuários façam a ponte entre tokens, trocassem criptoativos e fornecessem liquidez, cunhassem tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e realizassem outras atividades também disponíveis em redes de segunda camada.

Desde o seu lançamento, a rede recebeu uma recepção calorosa da comunidade de criptomoedas. Em 6 de setembro, mais de 700 mil NFTs foram cunhadas por mais de 268 mil carteiras exclusivas. Durante as duas primeiras semanas após seu lançamento, mais de US$ 242 milhões em criptoativos foram transferidos para o blockchain, com 130 mil carteiras exclusivas usando-0 diariamente.

Base tem parcerias com grandes empresas

Antes do seu lançamento, a Coinbase já havia anunciado que mais de 50 empresas fecharam parcerias para lançarem projetos com criptoativos que serão baseados no blockchain. Entre as companhias, estão nomes importantes do mercado como a Coca-Cola e a Atari. A ideia é que as coleções de ativos dessas empresas ajudem na adoção da rede.

Além disso, a exchange também pretende distribuir 100 ethers, cerca de US$ 183 mil, em bolsas de apoio para equipes que pretendem criar novos produtos hospedados no Base. A rede se propõe a ser uma solução de escalabilidade para o mercado e é ligada à Ethereum. A Coinbase afirma que o Base vai atuar como uma "ponte" com outras redes para o desenvolvimento de projetos em Web3. O blockchain faz parte do ecossistema do Optimism e compõe uma iniciativa do projeto para criar uma "Superchain", reunindo diferentes redes.

