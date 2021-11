'Blockchain já pode atender o mercado financeiro', diz banco canadense

A tecnologia blockchain evoluiu o suficiente para cumprir as demandas de “pelo menos determinados segmentos nos mercados financeiros e bancários”, de acordo com uma pesquisa do Royal Bank of Canada”.

O blockchain oferece propostas de valor distintas: substituem a confiança pela verdade; compensações bilaterais em tempo real; serviços em tempo real, segurança melhorada. Automação, a capacidade de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano”, de acordo com a nota que observa temas que definirão o futuro.

O banco vê os mercados de valores mobiliários lastreados em ativos, incluindo valores mobiliários lastreados em títulos de hipoteca, como os que têm um potencial de disrupção no blockchain. Esses tipos de valores mobiliários reúnem ativos como empréstimos de hipoteca, empréstimos de automóveis, empréstimos para estudos, contas a receber de cartões de crédito e aluguel de equipamento.

Enquanto a tecnologia blockchain não é nova, o banco observa, até recentemente a tecnologia ainda não havia se desenvolvido para um nível adequado para os mercados financeiros e bancários em “termos de escala, velocidade, flexibilidade e autonomia”.

Mas a “tecnologia em si aparenta ter evoluído o suficiente desde o lançamento da Ethereum em 2015 para cumprir demandas de pelo menos determinados segmentos nos mercados financeiros e bancários”.

Um dos avanços mais importantes foi a mudança no “mecanismo de consenso” da prova de trabalho, que utiliza energia excessivamente, para a prova de participação, que é mais eficiente nesse sentido, afirma a nota.

A aceitação de um universo feito de múltiplos “protocolos interoperáveis de blockchain” também levou ao desenvolvimento de blockchains mais especializados que geram um aumento na escalabilidade e na velocidade, bem como maior flexibilidade e autonomia.

O “cenário regulatório é bastante fluido”, dado a velocidade do desenvolvimento da tecnologia blockchain e como isso não exatamente cumpre as definições legais e regulatórias, adiciona o relatório.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

