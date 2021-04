IBM cria mercado de patentes e transforma propriedade intelectual em NFTs

A IBM anunciou, na última terça-feira, 20, que vai começar a utilizar os tokens não-fungíveis em blockchain (NFTs) para o registro de patentes, em parceria com a IPwe, que trabalha com a negociação deste tipo de documento. As empresas lançaram uma plataforma específica para os NFTs de propriedade intelectual, inclusive com um marketplace global onde poderão ser negociados.

Em comunicado, IBM e IPwe afirmam que trabalharam juntas para construir a infraestrutura necessária para que a representação das patentes fossem armazenadas em uma rede blockchain como NFTs, que inclusive poderão ser negociadas pelos proprietários de maneira mais fácil, ágil e segura.

"A tokenização da proprieda intelectual vai ajudar que registros de patentes sejam mais facilmente vendidos, trocados, comercializados ou monetizados de alguma forma, e trazem mais liquidez à essa classe de ativos para investidores e inovadores", diz comunicado emitido pelas empresas. "A tokenização oferece transparência e pode tornar as transações relacionadas muito mais simples e econômicas".

"O uso de NFTs para representar patentes ajudará a criar maneiras completamente novas de interagir com propriedade intelectual. Esperamos que isso beneficie não apenas grandes empresas com propriedade intelectual significativa, mas que traga novas oportunidades para pequenas e médias empresas e até mesmo para donos de propriedades intelectuais individuais. Acreditamos que isso dará início a novas ofertas por empresas de serviços financeiros e corporações para promover a evolução de uma nova classe de ativos de patentes", afirmou Erich Spangenberg, CEO da IPwe.

Os NFTs serão armazenados e distribuídos na IPwe Platform, hospedados no serviço em nuvem IBM Cloud e desenvolvidos pela IBM Blockchain, a unidade da IBM dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de produtos e serviços com a tecnologia de rede distribuída.

A IPwe Platform também possibilita o uso do Global Patent Marketplace, marketplace da empresa que permite aos proprietários e outros membros do ecossistema de patentes se envolver e negociar, comprar, licenciar, financiar, vender, pesquisar e comercializar patentes. A iniciativa da IPwe e da IBM, de criar um mercado de patentes em blockchain, é inédita.

Apesar de terem se popularizado como ativos digitais para negociação de obras de arte e ítens digitais colecionáveis, os NFTs possuem características técnicas que podem torná-lo úteis para uma série de aplicações que exigem um ativo único, indivisível e não-intercambiável, e com os benefícios intrísecos à tecnologia blockchain, como segurança, imutabilidade de dados e transparência. Ingressos para eventos, merchandising, certificados, licenças, entre vários outros, são alguns casos de uso possíveis.