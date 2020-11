Google e Microsoft oferecem cursos online gratuitos sobre blockchain

Lançado na última quarta-feira (4), o programa “Eu Capacito” do Movimento Brasil Digital oferecerá dois cursos relacionados à tecnologia blockchain.

No total, são oferecidas 1.400 horas de capacitação gratuita em áreas como tecnologia e empreendedorismo no programa “Eu Capacito”, incluindo um curso sobre blockchain que ensinará aos usuários como criar um contrato inteligente (smart contracts).

Promovido por grandes empresas como Google, Microsoft e FIAP, o Movimento Brasil Digital “busca construir propostas que tragam tecnologia e inovação para o centro de estratégia do Brasil”.

Curso blockchain de graça

O programa de formação “Eu Capacito” possui dois cursos em que a tecnologia blockchain é citada. No “Blockchain Advanced”, os candidatos podem aprender conceitos mais aprofundados, como “cadeia de blocos” e “algoritmo de consenso”.

Por outro lado, existe um curso mais abrangente que também deve tratar sobre a tecnologia blockchain. Chamado de “Soluções Tecnológicas Emergentes”, o curso de capacitação também abordará “IoT, Inteligência Artificial, Realidades e Paralelas”.

Nesse caso, a duração do curso será de apenas 40 horas. Segundo o cronograma do curso “Soluções Tecnológicas Emergentes”, alguns temas diferentes serão abordados:

Design Thinking

Inovação Tecnologia

Criatividade

Economia

Realidade Virtual

Realidade Aumentada

Holográfico

Design Sprint

Smart City

Ensino avançado

O programa “Eu Capacito” do Movimento Brasil Digital também oferece um curso avançado sobre a tecnologia blockchain que terá duração de 100 horas no total. Além de falar sobre contratos inteligentes, alguns tópicos podem ter relação com a rede Ethereum.

A descrição do curso “Blockchain Advanced” cita tópicos relacionados ao Bitcoin, como os forks que a criptomoeda já teve nos últimos anos, por exemplo. No curso, os alunos devem aprender também sobre o consenso de Prova de Trabalho (PoW) e a Prova de Participação (PoS).

“Neste módulo avançado de blockchain, você vai conhecer aplicações que estão mudando os paradigmas de negócios e ainda vai aprender na prática a criar smart contracts”, diz o site do evento.

Programa do Google

O programa “Eu Capacito” é resultado da união de grandes empresas como o Google e a Microsoft, que criaram um grupo em 2018 envolvendo entidades dos setores público e privado.

O objetivo do programa é fomentar a capacitação tecnológica e a inovação no Brasil, por isso o “Eu Capacito” é um programa de capacitação totalmente gratuito.

“Com o ‘Eu Capacito’, o Movimento Brasil Digital pretende promover a capacitação profissional gratuita e ações educacionais da iniciativa privada, principalmente aquelas focadas em habilidades de tecnologia”, afirma a página do programa.

Além do Google, outras 26 empresas fazem parte do Movimento Brasil Digital, as inscrições para os cursos sobre a tecnologia blockchain já têm inscrições abertas ao público.

via Cointelegraph Brasil