Bitcoin pode repetir rali que gerou recordes de preço em 2025

O bitcoin pode estar se aproximando de um novo movimento de alta após semanas de negociação lateral, em um padrão que remete ao observado no ano passado antes da valorização que levou o ativo a patamares acima de US$ 126 mil.

Segundo o Coindesk, a combinação entre um período prolongado de consolidação, sinais técnicos de exaustão do movimento lateral e um ambiente macroeconômico mais favorável reforça a tese de que o mercado pode estar se preparando para um novo rali. Apesar disso, o momento exato e a intensidade desse movimento seguem incertos.

O bitcoin tem um período de consolidação que tem chamado a atenção de analistas e investidores. Desde o fim de novembro, o ativo digital não apresenta tendência clara de alta ou de queda, segundo especialistas.

Consolidação antes da alta

Dados on-chain observados pela Coindesk indicam que o atual intervalo de negociação já se aproxima, em duração, de outros períodos semelhantes observados em ciclos recentes. Métricas que medem a irregularidade e a falta de direção do mercado apontam para um ambiente marcado por movimentos laterais persistentes. Historicamente, esse tipo de dinâmica costuma anteceder mudanças mais abruptas de direção, após semanas de baixa volatilidade.

Desde 21 de novembro, o bitcoin tem sido negociado entre US$ 80 mil e US$ 95 mil. Esse intervalo já se estende por quase 50 dias, período comparável ao observado entre o fim de fevereiro e o início de abril de 2025, quando o ativo ficou "preso" antes de apresentar um movimento de alta mais consistente. Naquele momento, a consolidação durou pouco mais de sete semanas e foi seguida por uma valorização expressiva.

Ao contrário dos ciclos mais antigos do bitcoin, marcados por correções profundas e rápidas, o ativo tem apresentado um padrão mais gradual de valorização nos últimos anos, com avanços em etapas, recuos moderados e períodos prolongados de lateralização.

Para especialistas, essa mudança de perfil reflete, em parte, a maturidade crescente do mercado. Desde 2023, a trajetória de alta do bitcoin tem se assemelhado a uma escada, com movimentos ascendentes intercalados por pausas prolongadas.

Contexto macroeconômico e seus impactos

Nos mercados tradicionais, ganhou força a narrativa de retomada do crescimento econômico, apoiada por estimativas recentes que apontam aceleração do produto interno bruto nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, permanece a expectativa de que o banco central norte-americano promova cortes graduais na taxa de juros ao longo de 2026, ainda que o ritmo dessas decisões possa variar no curto prazo.

Além disso, sinais de manutenção de políticas voltadas à sustentação da liquidez reforçam a percepção de um ambiente financeiro mais favorável a ativos de risco. Iniciativas voltadas ao mercado imobiliário e discussões sobre medidas adicionais de estímulo têm alimentado a avaliação de que pressões políticas e econômicas podem resultar em respostas mais ativas das autoridades monetárias.

A combinação entre um período prolongado de consolidação técnica e um pano de fundo macroeconômico mais benigno leva parte do mercado a considerar a possibilidade de que o atual movimento lateral seja uma preparação para uma nova tendência de alta.

Embora não haja garantias, episódios anteriores sugerem que fases de aparente estagnação podem anteceder movimentos mais definidos.

