Donald Trump diz que não dará perdão presidencial a ex-CEO da FTX

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende conceder perdão presidencial a Sam Bankman-Fried, ex-CEO da corretora de criptomoedas FTX, condenado a 25 anos de prisão por fraude. A declaração foi feita em entrevista ao New York Times.

A decisão de não perdoar Bankman-Fried foi mencionada em uma conversa mais ampla sobre o uso de seus poderes de indulto. Ao comentar sua recusa em conceder perdão ao rapper Sean Combs, acusado de crimes relacionados à prostituição, o presidente incluiu o ex-executivo da FTX entre os nomes que não devem ser beneficiados por esse tipo de medida.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Nos últimos meses, Bankman-Fried havia feito aparições na mídia e discursos alinhados a pautas tradicionalmente associadas ao Partido Republicano. Além disso, fontes do The New York Times apontam que familiares de Bankman-Fried teriam intensificado esforços nos bastidores para buscar uma possível revisão da pena. Seus pais, ex-professores da Faculdade de Direito de Stanford, estariam em contato com advogados e pessoas próximas de Trump. Apesar dessas movimentações, o presidente deixou claro que não pretende intervir no caso.

A entrevista também destacou conexões indiretas entre Bankman-Fried e outros réus de alto perfil. O ex-CEO da FTX e Sean Combs compartilham a mesma advogada de apelação e chegaram a dividir o mesmo alojamento no Metropolitan Detention Center, em Nova York. Ainda assim, Trump indicou que ambos permanecem fora de qualquer lista de possíveis beneficiados por perdão presidencial.

Durante a conversa com o New York Times, o presidente citou outros casos em que não planeja conceder clemência, incluindo o do ex-senador norte-americano Robert Menendez e o do líder venezuelano Nicolás Maduro, recentemente detido pelos Estados Unidos sob acusações relacionadas ao narcoterrorismo.

Anteriormente, o presidente Donald Trump já concedeu perdão a figuras relevantes do setor cripto, como o ex-CEO da Binance Changpeng Zhao, o fundador do Silk Road Ross Ulbricht e os cofundadores da corretora BitMEX.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok