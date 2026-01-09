Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Donald Trump diz que não dará perdão presidencial a ex-CEO da FTX

Fundador de corretora cripto que protagonizou um dos maiores escândalos do setor dividiu cela com Sean Combs e busca perdão presidencial, mas Trump nega possibilidade

(Getty Images)

(Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16h00.

Tudo sobreDonald Trump
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende conceder perdão presidencial a Sam Bankman-Fried, ex-CEO da corretora de criptomoedas FTX, condenado a 25 anos de prisão por fraude. A declaração foi feita em entrevista ao New York Times.

A decisão de não perdoar Bankman-Fried foi mencionada em uma conversa mais ampla sobre o uso de seus poderes de indulto. Ao comentar sua recusa em conceder perdão ao rapper Sean Combs, acusado de crimes relacionados à prostituição, o presidente incluiu o ex-executivo da FTX entre os nomes que não devem ser beneficiados por esse tipo de medida.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Nos últimos meses, Bankman-Fried havia feito aparições na mídia e discursos alinhados a pautas tradicionalmente associadas ao Partido Republicano. Além disso, fontes do The New York Times apontam que familiares de Bankman-Fried teriam intensificado esforços nos bastidores para buscar uma possível revisão da pena. Seus pais, ex-professores da Faculdade de Direito de Stanford, estariam em contato com advogados e pessoas próximas de Trump. Apesar dessas movimentações, o presidente deixou claro que não pretende intervir no caso.

A entrevista também destacou conexões indiretas entre Bankman-Fried e outros réus de alto perfil. O ex-CEO da FTX e Sean Combs compartilham a mesma advogada de apelação e chegaram a dividir o mesmo alojamento no Metropolitan Detention Center, em Nova York. Ainda assim, Trump indicou que ambos permanecem fora de qualquer lista de possíveis beneficiados por perdão presidencial.

Durante a conversa com o New York Times, o presidente citou outros casos em que não planeja conceder clemência, incluindo o do ex-senador norte-americano Robert Menendez e o do líder venezuelano Nicolás Maduro, recentemente detido pelos Estados Unidos sob acusações relacionadas ao narcoterrorismo.

Anteriormente, o presidente Donald Trump já concedeu perdão a figuras relevantes do setor cripto, como o ex-CEO da Binance Changpeng Zhao, o fundador do Silk Road Ross Ulbricht e os cofundadores da corretora BitMEX.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpCriptomoedasFraudes

Mais de Future of Money

Bitcoin pode repetir rali que gerou recordes de preço em 2025

Governo do Ceará vai investir em infraestrutura para mineração de bitcoin

Em US$ 90 mil, preço do bitcoin tem perspectiva negativa

Tensão geopolítica na Venezuela pode impactar o bitcoin

Mais na Exame

ESG

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: O legado ESG da Allos — da eletromobilidade à reciclagem

Pop

BBB 26: quem é Rafaella, terapeuta ocupacional que está na Casa de Vidro?

Esporte

Corinthians fica livre do transfer ban e pode voltar a contratar

Carreira

O verdadeiro motivo de líderes de alto desempenho se sentem exaustos, mesmo fazendo tudo certo