Bitcoin sobe 2,5% em 7 dias e tem 9º pregão seguido de saldo positivo em ETFs

O bitcoin opera perto da estabilidade nesta sexta-feira, 28, e acumula uma valorização de 2,5% nos últimos sete dias.

No cenário macroeconômico, os investidores esperam pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, hoje durante o simpósio de Jackson Hole. O mercado espera por sinais sobre como serão os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos, uma vez que a inflação está menos pressionada, mas ainda bem acima da meta do Fed.

Declarações que indiquem uma manutenção ou possível corte dos juros futuramente devem impulsionar os preços dos ativos de renda variável, tais quais as criptomoedas. Por outro lado, se Warsh fizer um discurso duro e indicar aumento nos juros, esses mesmos ativos tendem a se desvalorizar.

Hoje às 10h48 (horário de Brasília) o bitcoin tinha leve variação positiva de 0,1% em um período de 24 horas, cotado a US$ 79.252 por unidade.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o mercado adota uma postura mais cautelosa antes do discurso de Warsh. “Após renovar máximas de três meses e superar os US$ 81 mil ao longo da semana, o BTC parece entrar em um momento de realização e espera por novos catalisadores”, afirma Cheung.

ETFs registram 9ª entrada de capital seguida

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 242,3 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o nono pregão consecutivo de entrada de capital neste tipo de fundo, com um fluxo acumulado de US$ 3 bilhões.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 277,6 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 225,8 milhões, também no nono pregão seguido de entrada de capital.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 80 para os 81 pontos de ontem para hoje, mantendo-se na zona que indica “extrema ganância” ou “euforia” do mercado.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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