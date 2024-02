Bitcoin e outras criptos mantêm preço com pouca variação; saiba no que ficar de olho esta semana

Nesta segunda-feira, 26, o mercado de criptomoedas inicia a semana “de lado”, com pouca variação de preço entre os principais ativos do setor nas últimas 24 horas. Movimentando cerca de US$ 59 bilhões no mesmo período, o que esperar do bitcoin e as principais criptos esta semana?

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 51.225 no momento, com queda de 0,73% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado, que possui mais de US$ 1 trilhão em capitalização, acumula alta de ainda 21,2% desde o início do ano.

"Para a análise semanal, observamos o bitcoin operando em uma clara consolidação, com limites entre US$ 52.400 e US$ 51 mil. Esta faixa de preço reflete um comportamento comum do mercado, demonstrando exaustão após a valorização de 20% iniciada no início de fevereiro”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“A superação de qualquer uma das barreiras dessa faixa deverá indicar a direção futura dos preços da criptomoeda. Entretanto, com a aproximação de eventos significativos como o halving em abril, somada ao aumento dos volumes e dos influxos em ETFs de bitcoin à vista, a perspectiva de uma tendência de alta nos preços parece mais provável", acrescentou.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.061, com alta de 0,77% nas últimas 24 horas. No acumulado do ano, a segunda maior cripto em capitalização de mercado subiu 34,1%.

"Em contrapartida, o ether demonstra uma tendência de alta distinta, potencialmente impulsionada pela precificação antecipada de drivers como a atualização Dencun, agendada para 13 de março, que reduzirá significativamente os custos de utilização de rollups como Optimism e Arbitrum”, explicou João Galhardo à EXAME.

“Além disso, a expectativa em torno da aprovação pela SEC de ETFs de ether à vista, com decisão final prevista para a segunda metade de maio, também contribui para o otimismo em torno do criptoativo", concluiu o especialista.

Entre as 20 maiores criptomoedas por capitalização de mercado, a MATIC, da rede Polygon, se destaca por uma alta de 5,13% nas últimas 24 horas. No entanto, no acumulado do ano a MATIC subiu 5,64%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

