Bitcoin é 'excelente reserva de valor', diz 'czar de cripto' do governo Trump

David Sacks, o "czar" de cripto e IA do governo de Donald Trump, elogiou o bitcoin na última terça-feira, 4. Em entrevista para o canal CNBC, ele disse que a criptomoeda é uma "excelente reserva de valor", defendendo o potencial do ativo de ter um papel semelhante ao do ouro.

Questionado sobre a sua visão em relação às criptomoedas, Sacks destacou que o setor possui diversos tipos diferentes de ativos, o que exige uma regulação que abarque essa complexidade e entenda as classificações distintas que cada ativo digital pode receber.

"Em primeiro lugar, você tem o bitcoin. Ele é a primeira moeda digital. É a original, e é a mais forte. Ele existe há mais de 12 anos agora. Ninguém nunca conseguiu hackeá-lo, ninguém nunca conseguiu quebrar a segurança ao redor dele", comentou o oficial do governo norte-americano.

Ele reforçou que o grande caso de uso por trás da criptomoeda é o de reserva de valor, um apontamento comum entre aqueles que acreditam que o ativo seria uma espécie de "ouro digital", com potencial de proteger portfólios e reduzir a exposição a riscos em momentos turbulentos no mercado.

Durante a entrevista, Sacks também elogiou as stablecoins, que são criptomoedas pareadas a outros ativos, como o dólar: "Eu acho que a força das stablecoins é que elas podem expandir a hegemonia do dólar internacionalmente, estender isso para o digital, e criar potencialmente trilhões de dólares de nova demanda pelos títulos do Tesouro".

Pouco antes da entrevista, o "czar" de cripto participou de uma coletiva de imprensa junto com congressistas norte-americanos em que reforçou que o objetivo do governo Trump é criar uma "era de ouro" para as criptomoedas a partir de uma nova regulação para o setor.

Ele ainda se referiu às criptomoedas como "uma prioridade deste governo desde a primeira semana" e destacou que os planos do governo Trump buscam "garantir a hegemonia americana" no mercado de ativos digitais e trazer mais clareza e segurança para o setor.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o governo Trump criar uma reserva estratégica de bitcoin, Sacks comentou que "o presidente nos instruiu a avaliar a ideia para uma reserva estratégica de bitcoin, e isso é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer. Mas ainda é algo que está nos estágios iniciais".