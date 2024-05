Bitcoin chega a US$ 60 mil e já despencou 17% desde a máxima histórica; entenda

Nesta quinta-feira, 9, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociadas no vermelho. Movimentando cerca de US$ 67,4 bilhões nas últimas 24 horas, o setor enfrenta o marasmo desde o halving, evento que cortou a emissão do bitcoin pela metade e incentivou expectativas de uma disparada de preço que ainda não ocorreu na prática.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 61.412, com queda de 1,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, a criptomoeda já despencou cerca de 11%. Desde a máxima histórica de US$ 73,75 mil em março deste ano, o bitcoin já caiu 16,8%.

“O bitcoin segue seu movimento de queda da semana e tem como alvo os US$ 60 mil. Nesse patamar de preço, a demanda deve voltar a subir e o volume de negociação aumentar”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Eventos para ficar de olho

João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, destacou que eventos importantes para a macroeconomia dos EUA devem acontecer na próxima semana e atualmente investidores de criptomoedas devem estar se preparando para isso.

“Considerando que o desempenho do bitcoin tem sido amplamente influenciado por dinâmicas macroeconômicas, esses eventos são cruciais para os investidores monitorarem. Dentre os eventos significativos para a próxima semana, estão previstos: a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) e um discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central dos EUA”, disse ele à EXAME.

