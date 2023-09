Bitcoin: a relação entre a baixa volatilidade e retornos acima da média

Por Pedro Lapenta*

A volatilidade do bitcoin continua próxima das mínimas históricas, mesmo com algumas oscilações no mês passado devido a notícias tanto positivas quanto negativas.

Eventos, como a falência da Evergrande e a decisão judicial a favor da Grayscale, reverteram temporariamente a tendência de queda da volatilidade do bitcoin observada desde o início da crise bancária nos EUA em março. No entanto, a volatilidade do bitcoin ainda permanece abaixo da média histórica.

Quando analisamos a série histórica desde 2011, notamos que períodos de baixa volatilidade do bitcoin (abaixo de 30%, em linha com a volatilidade de ações de tecnologia 1) não são sem precedentes, acontecendo inclusive desde 2012. Ao analisarmos a volatilidade anualizada do bitcoin em um período de 30 dias, podemos observar que periodicamente ela fica abaixo do nível de 30% (área em verde no gráfico abaixo).

Recentemente, a equipe de research da Hashdex realizou um estudo para compreender melhor o que esses períodos de baixa volatilidade podem sinalizar para futuras movimentações de preço.

Como a tabela abaixo ilustra, nos últimos 12 anos, o bitcoin passou a maior parte do tempo (aproximadamente 93%) em um regime de alta volatilidade. Com exceção de 2016, em todos os anos desde 2011, o período de baixa volatilidade (abaixo de 30%) durou menos de 60 dias.

Alocar em bitcoin durante esses períodos de baixa volatilidade historicamente beneficiou os investidores?

Para ajudar a responder a essa pergunta, calculamos o retorno do bitcoin ao longo de um período de um ano para um investidor que alocou recursos para o ativo durante um desses períodos de baixa volatilidade.

O que descobrimos foi que, embora sejam raros, esses períodos de baixa volatilidade resultaram em retornos acima da média. E em alguns casos, retornos significativamente acima da média, como em 2013 e 2016.

Normalmente não recomendamos que os investidores tentem acertar o momento perfeito para comprar ou vender criptoativos pois existem muitos fatores de incerteza e variáveis que podem afetar os preços.

Por outro lado, a maturação desta classe de ativos está tornando mais fácil compreender o que historicamente impulsionou os preços. Se a história de fato se repetir, o atual ambiente de baixa volatilidade pode mais uma vez oferecer aos investidores um excelente ponto de entrada para obter exposição em cripto.

1 De acordo com valores típicos do Nasdaq 100 Volatility Index.

*Pedro Lapenta é head de research da Hashdex.

