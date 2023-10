Bitcoin e outros 3 ativos ‘terão valor inestimável’ após dólar digital, diz Robert Kiyosaki

O autor do livro best-seller Pai Rico, Pai Pobre revelou nesta sexta-feira, 29, que acredita que o lançamento de um dólar digital nos Estados Unidos pode impulsionar o valor do bitcoin, ouro, prata e dólar em espécie.

Robert Kiyosaki, que é um grande crítico do governo norte-americano sob o comando do presidente Joe Biden, acredita que através de um dólar digital os cidadãos norte-americanos terão suas contas vigiadas.

FED CBDC coming. Privacy gone. Big Brother will be watching. When CBDC enters market Gokd, Silver, Bitcoin & Cash will become priceless. Start saving GSBC & cash now before it’s too late. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 29, 2023

“Uma CBDC do Fed está por vir. A privacidade já era. O ‘grande irmão’ observará tudo. Quando a CBDC entrar no mercado, o ouro, prata, bitcoin e o dólar em espécie terão um valor inestimável. Comece a guardar ouro, prata, bitcoin e dólar em espécie antes que seja tarde demais”, publicou Kiyosaki em sua conta no Twitter, com mais de 2,4 milhões de seguidores.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Em suas redes sociais, o autor do livro nº 1 em finanças pessoais já vem recomendando o investimento em ouro, prata e bitcoin há algum tempo. Ele acredita que o bitcoin pode chegar a valer US$ 1 milhão caso suas previsões sobre o colapso da economia mundial se concretizem.

Agora, Kiyosaki chama a atenção para a privacidade e a segurança de uma moeda digital emitida pelo banco central (CBDC, na sigla em inglês). Diversos países, incluindo o Brasil, já desenvolvem a sua própria moeda digital que pode ter vários usos para modernizar o sistema financeiro.

Apesar disso, os Estados Unidos ainda ficam para trás quando o assunto é o dólar digital. A moeda digital dos EUA avança lentamente no país e encontra percalços como um projeto que impede a sua criação tramitando no Congresso. Enquanto isso, o Brasil já realiza testes piloto e pretende lançar o Drex em 2024.

O poder de vigilância e interferência do governo nas transações com CBDCs é uma questão debatida por especialistas em diversos países. No Brasil, o Banco Central já admitiu que terá o poder de congelar carteiras e transações “para seguir prerrogativas legais que já existem”.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok