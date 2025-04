Ethereum não vai sobreviver por mais 10 anos, diz um dos fundadores do projeto

O desenvolvedor Charles Hoskinson, famoso no mercado pela criação de grandes blockchains, disse nesta semana que não acredita que a Ethereum, que ele ajudou a criar, vai sobreviver por mais "10 ou 15 anos". Para ele, o projeto terá um fim semelhante ao do BlackBerry ou do MySpace.

Em uma sessão em vídeo ao vivo com perguntas e respostas, Hoskinson foi questionado sobre o momento do blockchain e quais medidas ele tomaria se assumisse o controle da Fundação Ethereum, que é responsável por coordenar as atualizações e o funcionamento da rede.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Para o desenvolver, os responsáveis pelo blockchain acabaram cometendo "três grandes erros" ao pensar o desenvolvimento da rede. A nível técnico, Hoskinson considera que a Ethereum tem hoje "o modelo de contabilidade errado, a máquina virtual errada e o modelo de consenso errado".

Ele também acredita que a rede não está conseguindo, e nem vai conseguir, competir com redes de blockchain de segunda camada, que estão conseguindo atrair usuários e desenvolvedores por serem mais escaláveis e apresentarem custos de taxas menores.

Hoskinson acredita que o atual mecanismo de consenso, baseado na prova de participação (proof-of-stake, em inglês), adotado em 2022. Para o desenvolvedor, é preciso que a rede abandone esse sistema "gradualmente", evitando que redes de segunda camada sejam "parasitas".

Sem mudanças significativas, Hoskinson acredita que a Ethereum terá o mesmo fim de outros projetos que foram pioneiros em seus segmentos tecnológicos, mas foram ultrapassados por novos projetos. Ele traçou comparações com o BlackBerry e a rede social MySpace.

A tendência, acredita, é que o blockchain seja incapaz de "sobreviver mais que dez ou quinze anos", até pela dificuldade e demora para implementar mudanças. Ele também espera que os responsáveis pela rede briguem cada vez mais entre si, dificultando ainda mais o futuro do projeto.

Por outro lado, Hoskinson falou pouco sobre as dificuldades enfrentadas pelo seu próprio blockchain, a Cardano. A rede também enfrenta um cenário de crise, perdendo espaço para outras redes. Nesse caso, ele defende que a estratégia adotada para o futuro do blockchain dará certo, diferentemente da Ethereum.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok