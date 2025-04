“Os consumidores hoje buscam conexões emocionais por trás de suas compras”

Um relógio Panerai pode ser reconhecido à distância por quem tem algum conhecimento de relojoaria. Com uma identidade fortíssima e uma legião de apreciadores pelo mundo, conhecidos como paneristi, a marca de origem italiana tem a seu favor um forte awareness.

Mas cada vez mais a manufatura que hoje pertence ao grupo Richemont tem investido em experiências para os clientes mais fiéis, diz o CMO Alessandro Ficarelli nesta entrevista concedida na véspera do Watches & Wonders, o salão de relojoaria mais importante do ano, realizado em Genebra entre 1 e 7 de abril. Acompanhe a seguir.

O protetor de coroa do Luminor faz com que um relógio Panerai seja instantaneamente reconhecível. Para você, é o modelo mais tradicional da Panerai?

O protetor de coroa do Luminor continua sendo um dos elementos mais reconhecíveis da linguagem de design da Panerai. É um dos modelos mais históricos dentro do portfólio da Maison, refletindo a função utilitária original dos relógios Panerai. Esse recurso emblemático tem sido consistentemente integrado nos designs da marca, preservando sua identidade enquanto permite espaço para reinterpretações modernas. O Luminor, portanto, permanece um bastião da capacidade da Panerai de honrar suas origens enquanto se adapta às preferências contemporâneas.

Edições limitadas da Panerai foram lançadas com experiências de viagem. Isso é importante hoje no mercado de luxo?

A introdução de edições limitadas associadas a experiências de viagem exclusivas se tornou um aspecto essencial do mercado de luxo. Os consumidores hoje buscam conexões emocionais e histórias distintas por trás de suas compras. Ao oferecer relógios de edição limitada ligados a experiências personalizadas, seja uma Adventure Experience liderada por Mike Horn, uma Sportive Experience com a equipe Luna Rossa ou uma Military Experience com acesso exclusivo a locais restritos, a Panerai oferece aos clientes a oportunidade de criar conexões pessoais com a marca. Essas experiências são projetadas para serem eventos únicos na vida, aumentando o valor da posse além do produto físico em si e criando uma ressonância emocional duradoura.

A Panerai tem suas raízes nos relógios da Marinha italiana. Mas a marca tem investido em inovações e complicações, como o calendário perpétuo agora. Isso faz parte da evolução, mas, de certa forma, não distancia a marca de suas origens?

Essa evolução faz parte de uma progressão natural, demonstrando o compromisso da marca com a excelência técnica e a inovação. Ao se aventurar em relógios de alta complicação, a Panerai não está abandonando suas raízes. Ao contrário, está expandindo sua experiência enquanto permanece fiel aos princípios de desempenho e funcionalidade que sempre definiram seus relógios. O que diferencia as altas complicações da Panerai é o foco na legibilidade, usabilidade e praticidade, expressos por meio de movimentos poderosos que continuam sendo intuitivos e fáceis de usar. Seja pelo mecanismo patenteado de Calendário Perpétuo que permite ajustes contínuos para frente e para trás, ou pelo calibre P.4100 de precisão que combina funcionalidade GMT com complicações sofisticadas, cada criação é projetada para oferecer desempenho excepcional sem comprometer a usabilidade. O equilíbrio entre tradição e modernidade continua a moldar a trajetória da marca.

Como você definiria a persona do cliente da Panerai, em termos de idade, gênero, gostos e comportamento?

A persona do cliente da Panerai é multifacetada. Tradicionalmente, os entusiastas da Panerai têm sido predominantemente colecionadores masculinos entre 35 e 55 anos, atraídos pela linguagem de design ousada da marca, pela herança militar e pela engenhosidade técnica. Esses clientes costumam ser apaixonados por artesanato, aventura e pela exclusividade que a Panerai oferece. No entanto, o público da marca está evoluindo, especialmente com a introdução de modelos como o Luminor Due, que atrai um público mais amplo, incluindo mulheres e clientes mais jovens que apreciam a elegância contemporânea combinada com a identidade distinta da marca. O cliente da Panerai de hoje é alguém que valoriza funcionalidade, estética e narrativa, seja por meio da inspiração histórica, da técnica ou das possibilidades de experiência.