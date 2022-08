Atualização da Ethereum pode gerar alta de até 1000% para a criptomoeda? Especialistas respondem

À medida que a atualização da Ethereum se aproxima, muitos estão especulando sobre seus efeitos econômicos na criptomoeda da rede.

Desta forma, em busca de saber se o ether pode subir 1.000% e superar o bitcoin depois do The Merge, ou se tudo não passa de um especulação, além de entender como pode ser o futuro do mercado depois da atualização, o Cointelegraph conversou com algumas das maiores exchanges do mercado e com mais de 20 especialistas no Brasil. Confira:

Ribus

Daniel Carius, COO da Ribus, destaca que sem dúvida o ether foi o ativo do trimestre por conta da expectativa do The Merge, tendo uma performance superior ao bitcoin no mesmo período.

"Quando olhamos o volume de contratos de opções em aberto no ether ultrapassou a do bitcoin chegando a 6,6 bi USD, a leitura está nas próximo da máxima histórica enquanto o bitcoin ainda está longe da mesma com a marca de US$ 4,8 bilhões em aberto. Lembrando que este tipo de exposição sofisticada é feita somente por institucionais", disse.

"Quando olhamos a inclinação da curva da volatilidade das opções do ether que vencem em setembro, mês da atualização, vemos que o mercado está com viés com altista para o ativo, dado a inclinação da curva abaixo, podemos ver a alta demanda por opções de compra (call) de ether a preços acima US$ 3 mil está alta. Mostrando uma alta demanda pelo ativo e expectativa de valorização para o mês do 'hard fork'".

"Porém quando fazemos a mesma análise para as opções de ether com vencimento para outubro, mês pós merge vemos uma curva de volatilidade reta no lado comprador, ou seja, baixa demanda de preferencias de compra de ether para outubro. Ainda podemos ver que os traders estão tendo preferência para comprar opções de venda (put) o famoso seguro de carteira para caso o ativo caia pós merge abaixo dos US$ 1.300".

"A conclusão que tiramos de como os institucionais que usam estratégias sofisticadas de exposição a criptomoedas como as opções, é que os mesmos estão até o momento adotando o famoso comportamento de “Comprar no Boato e vender no Fato”, visto que o prêmio pago pelas opções de compra está forte e com viés de alta para setembro mês do merge e pós evento em outubro vemos que a demanda está para as opções de venda (put) para que os mesmos protejam seus lucros ou até lucrem com uma desvalorização pós evento", disse.

Portanto, segundo ele, podemos ter ainda altas até o evento e para o fim de ano podemos ver correções (realizações de lucro) no ether que pode se estender por mais ativos, estas realizações serão um processo natural do mercado e dos grandes players para manter o mercado acumulado por mais tempo e os mesmos comprarem mais ativos por mais tempo nesta região de preço atrativo visando o longo prazo.

Gate.io

Tom Yang, vice-presidente executivo de Marketing Global, afirmou acreditar que o ether pode subir depois do The Merge.

"Não creio que o The Merge já esteja precificado. Sinto genuinamente que somos a ponta do iceberg no que diz respeito às implicações do preço do Merge. Pense no que o staking faz ao montante de moeda em circulação. Quando a oferta de uma moeda desce e a procura aumenta, é quando o preço sobe. Portanto, sim, o The Merge nem sequer está perto de ter o seu preço", destacou revelando que acredita em uma grande alta no preço do ether depois do The Merge.

Mercado Bitcoin

Fabrício Tota, Diretor de Novos Negócios no Mercado Bitcoin, aponta que o Merge especificamente já esteja precificado.

“O que não está precificado ainda é o desenvolvimento futuro. Um sucesso retumbante dessa atualização pode dar mais confiança para o mercado e fazer o preço subir. O fato de a rede se tornar deflacionária também é um outro gatilho pós Merge que deve impactar no preço", disse.

Bitfinex

Paolo Ardoino, CTO da Bitfinex, disse que o volume de negociações em spot e opções o ether superou o bitcoin.

"Como exchange não comentamos preço. Porém, vimos um alto volume de negociação de ether ultimamente no mercado à vista e de opções, sugerindo que os traders estão especulando fortemente sobre o The Merge", revelou.

Foxbit

Vinicius Barbosa, especialista da Foxbit aponta que o mercado sempre precifica os eventos com antecedência, então é provável que as expectativas para o The Merge, com o que é atualmente conhecido, já estejam precificadas, mas tudo sempre pode mudar muito rápido quando o assunto é o mercado de criptomoedas.

"A atualização ainda é experimental e existem muitas perguntas sem respostas, por mais que ela tenha sido testada múltiplas vezes nas redes de testagem. Quando o The Merge ocorrer na Mainnet (rede principal), sairá de um ambiente controlado de testes para um ambiente vivo e real, com centenas de interações, contratos inteligentes e plataformas interligadas. Tudo pode acontecer. A experiência pode ser superior ao que foi esperado, abrindo portas para uma alta de preço exponencial, mas também pode ser inferior às expectativas, abrindo portas para uma queda. Repito: Tudo pode acontecer", disse.

Coinext

José Artur Ribeiro, CEO da Coinext, destaca que é muito difícil precificar um ativo que vai passar por uma importante mudança como a que a Ethereum está propondo.

“Afinal, é preciso considerar diferentes cenários, inclusive atrasos nesse processo. No entanto, considerando a importância de Ethereum para o universo cripto, o rally de alta de acompanhamos nos últimos 60 dias (+86%) e, principalmente, o fato de que haverá uma redução drástica na emissão de novos tokens ETH no mercado, devido ao "Triple Halving", é possível entender que ainda há espaço para uma valorização após o The Merge. A atualização realizada com sucesso e esse choque na oferta de ether são os principais pontos que nos levam a acreditar que esse hype por Ethereum pode continuar ao longo dos próximos meses", disse.

Titanium Asset

Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, afirmou que uma parte da possibilidade de sucesso do The Merge está precificada, foi possível observar isso com o aumento de volume dos contratos derivativos de ether no mercado de contratos futuros e de opções, que pela primeira vez ultrapassou o volume de opções de bitcoin. Também foi possível observar isso com a alta de mais de 80% do ether desde julho.

"Caso o The Merge obtenha sucesso de fato, há sim a possibilidade de que a alta continue no médio prazo, uma vez que a emissão de novos ETH diminuirá e uma grande parte dos ETH ficarão em stake, o que contribuirá para a escassez do token ETH", revelou.

Uniera

Caio Villa, CIO da Uniera, destacou no começo o preço do ether já está precificado.

"Mas acredito que até 15 de setembro, dependendo do momento de mineração do bloco, a previsão é essa. Acredito que a gente ainda tenha um “pump” até lá, chegando até mais ou menos US$ 2400 ou US$ 2500 do preço do ether. E acredito que tenha um pull-back também, sem seguida, por consequência porque, aí, não vai ter mais notícia para vender a curto prazo, uma semana depois, algo assim. Depois disso, teremos um crescimento sustentável do ethereum até pela pressão de venda retirada, como dito na resposta anterior. Então, sem dúvida, a médio e longo prazo, haverá um crescimento do preço substancial", afirma.

Parfin

Alex Buelau, cofundador e CTO da Parfin, afirma que é difícil dizer se o The Merge está ou não precificado no Ethereum.

"Eu acredito que não porque o preço do ethereum tava U$ 4 mil, U$ 4 mil e poucos um tempo atrás, e agora tá cerca de U$ 2 mil, então tem bastante espaço pra crescer. E a gente tá esperando o merge do ethereum já há alguns anos, tem muita gente de olho nisso, e o fato do ether virar agora proof of stake, ou prova de participação, também tem toda a questão de energia, do meio ambiente, o que torna ele mais atrativo também para investidor institucional", afirmou.

Segundo ele, desta forma, há vários fatores que estão jogando a favor do preço do ether subir mais do que está agora. Por outro lado, é muito comum em cripto você comprar o rumor e vender a notícia, você compra o ativo quando tem o anúncio de alguma novidade, mas quando ela realmente acontece você vende, você vê uma queda nos preços.

Desse modo, segundo ele, a grande dúvida que rola entre os investidores é justamente essa, se vai ter um hype e aí vai ter uma queda no preço no momento que for feito o merge ou se realmente o merge vai ter o efeito de um halving. Lembrando que até no caso do bitcoin, quando acontece o halving o efeito no preço não é imediato, ele demora realmente algumas semanas ou meses pra se concretizar.

"Pode ser que a gente esteja vendo uma coisa parecida, pode ser que no curto prazo, tenha aquele efeito de vender a novidade, todo mundo comprou ethereum só por causa do merge e quando o merge acontece as pessoas vendem, aquele pessoal que não entende muito de tecnologia. Mas, no médio e longo prazo, eu acredito que a tendência é realmente de alta, sim, como aconteceu no halving do bitcoin", afirma.

