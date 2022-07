Apresentador do Shark Tank diz que queda pode 'limpar' mercado e que segue comprando criptomoedas

O investidor do programa "Shark Tank" nos Estados Unidos, Kevin O'Leary, voltou a falar sobre o mercado cripto, do qual já demonstrou ser um grande entusiasta, e afirmou que, embora não veja uma recuperação rápida para o setor, a atual crise pode ter um efeito positivo: fazer uma "limpa" no mercado.

Para O'Leary, é provável que as criptomoedas ainda enfrentem novos movimentos de queda, mesmo após o bitcoin perder quase 60% de valor desde o início de 2022 e quase todas as criptos despencarem no período. "Veremos uma série de atores deste mercado irem a zero nos próximos meses", disse, no podcast "Meet Kevin", no final da última semana.

Sobre a quebra da corretora Voyager Digital, que pediu falência na semana passada após o calote do fundo Three Arrows Capital, que também quebrou, o investidor diz que foi um movimento insignificante: "A Voyager é muito pequena, e o resto desses caras eram meio que irrelevantes em termos de valor de mercado. Nenhum grande player foi a zero ainda, e acho que tem mais por vir".

Essas novas turbulências previstas pelo investidor, entretanto, poderiam ajudar o setor de cripto e blockchain. "Isso seria muito saudável para o mercado. Isso educa sobre modelos de negócio que não vão prosperar. É como se uma grande espátula caísse do céu e você pudesse raspar todo o lixo do mercado".

Kevin O'Leary aproveita queda e vai às compras

Apesar do momento negativo no curto prazo, Kevin O'Leary afirmou estar aproveitando a queda para aumentar sua exposição aos criptoativos. "Eu amo um evento bem, bem grande de pânico. Capitulação, volume gigantesco, pânico total nas ruas é sempre uma grande oportunidade de compra", afirmou.

Ele também explicou que está comprando tokens "mais seguros" e sugeriu que os investidores fujam de produtos de alto risco. "Eu não tenho nenhuma alavancagem nas minhas posições, porque eu sei que posso acordar amanhã e qualquer token, moeda ou projeto pode ter caído 38%. Se você colocar alavancagem nisso, você vai aprender uma importante lição".

Kevin O'Leary é mais um entre tantos grandes investidores que mudou de lado após o crescimento do mercado cripto. Inicialmente um crítico feroz do bitcoin, ele agora não apenas investe no setor - e já divulgou sua carteira em outra oportunidade - como é um defensor da tecnologia e do investimento neste mercado.

