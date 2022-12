Coinbase ataca Apple e acusa empresa de bloquear atualização de aplicativo

A corretora de criptoativos Coinbase informou que os usuários da sua carteira digital de autocustódia não poderão mais transferir tokens não-fungíveis (NFTs, na siglas em inglês), culpando a Apple pelo impedimento da função.

Em um post no Twitter, a Coinbase Wallet disse que a gigante de tecnologia bloqueou o lançamento da atualização mais recente de seu aplicativo em um esforço para “coletar 30% de taxa" das transferências por meio de compras no aplicativo.

A plataforma alegou que a Apple queria que a Coinbase Wallet desativasse as transações com NFTs e introduzisse “novas políticas para proteger seus lucros às custas do investimento do consumidor em NFTs e inovação do desenvolvedor em todo o ecossistema cripto”.

“Para quem entende como funcionam os NFTs e blockchains, isso claramente não é possível”, disse a Coinbase Wallet. “O sistema de compra no aplicativo proprietário da Apple não oferece suporte a cripto, portanto, não poderíamos obedecer, mesmo que tentássemos. Isso é semelhante à tentativa da Apple de reduzir as taxas de cada e-mail enviado por protocolos de Internet abertos".

A empresa publicou um aviso no Twitter sobre o problema: "você deve ter notado que não pode mais enviar NFTs no Coinbase Wallet iOS. Isso ocorre porque a Apple bloqueou nosso último lançamento de aplicativo até desabilitarmos o recurso".

O aplicativo de carteira disse que os usuários afetados pela decisão – ou seja, aqueles com iPhones – achariam “muito mais difícil transferir esse NFT para outras carteiras”. A Coinbase acrescentou que o bloqueio pode ter sido um descuido, pedindo à Apple que se comunique com a empresa sobre quaisquer problemas.

A Coinbase anunciou pela primeira vez que adicionaria suporte para NFTs à sua carteira de autocustódia em dezembro de 2021, dando aos usuários acesso por meio do aplicativo a mercados como o OpenSea. Em 29 de novembro, o aplicativo disse que suspenderia o suporte para Bitcoin Cash, XRP, Ethereum Classic e Stellar Lumen, citando o baixo uso.

